Intesa Sanpaolo down il 5 agosto: tutti gli aggiornamenti

C’è un picco di segnalazioni per un down dei servizi online di Intesa Sanpaolo. A raccogliere i feedback è come sempre il portale Downdetector. Il grafico qui sotto mostra l’evolversi della situazione in tempo reale, con i problemi avvertiti a partire dalle ore 11:00 circa di oggi, martedì 5 agosto 2025. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso.

Il down del 5 agosto per Intesa Sanpaolo

Qui sotto alleghiamo la mappa delle segnalazioni, appena catturata. Il down sembra manifestarsi più al nord, con un’ovvia concentrazione nelle grandi città, a partire da Milano e Torino. Potrebbe dunque trattarsi di un malfunzionamento solo parziale o comunque non esteso a livello nazionale.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su quanto sta accadendo. Non è la prima volta che ci sono problemi per i servizi online di Intesa Sanpaolo, di recente è accaduto l’1 luglio con la risoluzione che ha richiesto alcune ore di attesa.

Aggiornamento (5 agosto 2025, 11:37)

Nei minuti successivi alla pubblicazione dell’articolo, il volume dei feedback inviati a Downdetector ha fatto registrare un aumento.

Aggiornamento (5 agosto 2025, 12:03)

Le segnalazioni sono in diminuzione, ma molti clienti di Intesa Sanpaolo continuano a incontrare problemi. Si parla di un blocco temporaneo durante l’inserimento del PIN in fase di autenticazione, di intoppi con le carte, errori come

Issuer inoperativo o Ente non disponibile e dell’impossibilità di eseguire i pagamenti. Chi ha contattato l’assistenza è stato avvertito di un problema che stanno cercando di risolvere .

Aggiornamento (5 agosto 2025, 13:29)

Nel corso dell’ultima ora, i feedback sono diminuiti progressivamente. I problemi sono in fase di risoluzione. Così come già accaduto all’inizio di luglio, il down sembra essersi risolto in un paio d’ore circa.

Aggiornamento (5 agosto 2025, 14:23)

Il down dei servizi di Intesa Sanpaolo può considerarsi concluso. Le segnalazioni sono pressoché azzerate e non si registrano altri commenti in merito ai problemi riscontrati nella tarda mattinata.