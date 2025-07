Intesa Sanpaolo down l'1 luglio 2025: tutti gli aggiornamenti

È una giornata nera per i servizi online: dopo il down di Poste Italiane, ecco anche quello di Intesa Sanpaolo. I clienti che provano ad accedere all’home banking attraverso l’applicazione mobile si stanno trovando di fronte al messaggio Si è verificato un errore . Lo screenshot qui sopra è appena stato catturato su uno smartphone in redazione.

Il down di Intesa Sanpaolo dell’1 luglio 2025

La conferma dei problemi arriva anche dal portale Downdetector, che come al solito raccoglie i feedback inviati dagli utenti. Come si può notare dal grafico seguente, il primo picco è stato registrato intorno alle ore 9:30 di oggi, martedì 1 luglio 2025. Subito dopo una flessione che poteva far pensare a un miglioramento, lasciando però successivamente posto a un ulteriore rialzo.

Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo le segnalazioni sono in aumento. Qualcuno racconta di essere riuscito a effettuare l’accesso all’applicazione (non senza qualche difficoltà), ma di non poter comunque eseguire alcuna operazione, ad esempio un bonifico. Tutti gli altri si fermano invece alla fase di autenticazione, rimbalzati da questo avviso.

A causa di un problema temporaneo non è possibile accedere. Ti invitiamo a riprovare più tardi.

Nelle ore scorse sono stati segnalati problemi anche per i servizi online di Unicredit, ma con un numero di feedback molto più contenuto e comunque ora quasi azzerato. Seguiremo l’evolversi della situazione pubblicando qui nuovi aggiornamenti, non appena disponibili.

Aggiornamento (1 luglio 2025, 11:23)

Stanno diminuendo in modo piuttosto rapido i feedback inviati dagli utenti al portale Downdetector. È il segnale inequivocabile di una situazione che sta pian piano per tornare alla normalità.

Aggiornamento (1 luglio 2025, 13:35)

Le segnalazioni risultano ora pressoché azzerate. Si conclude così una prima parte di giornata non semplice per i clienti di Intesa Sanpaolo. Non è il primo down per l’istituto bancario, quest’anno è già accaduto in diverse occasioni con dinamiche simili.