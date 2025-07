Poste Italiane down (1 luglio): tutti gli aggiornamenti

Down in corso per i servizi online di Poste Italiane. Come sempre, la testimonianza diretta arriva dal portale Downdetector. I primi feedback sono stati inviati questa mattina, 1 luglio 2025, poco dopo le ore 8. Da lì in poi, un costante aumento. Seguiremo l’evolversi della situazione aggiornando questo articolo.

Poste Italiane non funziona: il down dell’1 luglio 2025

Il sito poste.it non funziona. La homepage non si carica, il browser mostra un errore di questo tipo.

Anche l’applicazione mobile di Poste Italiane, ha problemi. Non permette di effettuare l’autenticazione, rimanda automaticamente alla schermata di accesso.

È una conseguenza della migrazione alla Super App?

Non sappiamo se il down sia in qualche modo legato alla migrazione verso la Super App che ha preso il via proprio nella giornata di ieri. A partire dal 30 giugno, infatti, gli utenti delle applicazioni BancoPosta e Postepay sono obbligati a utilizzare quella di Poste Italiane. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti, che avrebbero preferito continuare a gestire i servizi in modo separato.

Aggiornamento (1 luglio 2025, 09:25)

Il sito poste.it continua a essere irraggiungibile e persistono i problemi di login nell’applicazione Poste Italiane. Non ci sono invece interruzioni per quanto riguarda l’utilizzo delle credenziali SPID.

Aggiornamento (1 luglio 2025, 09:52)

I feedback inviati a Downdetector sono in diminuzione, ma il sito ufficiale e l’app ancora danno problemi. Gli utenti segnalano interruzioni anche per il servizio PEC Postecertifica. La homepage restituisce l’errore 404.

Aggiornamento (1 luglio 2025, 10:45)

Il sito poste.it sembra in ripresa, anche se ancora non funziona correttamente. È invece ripartito quello di PEC Postecertifica.

Aggiornamento (1 luglio 2025, 11:21)

Feedback in forte diminuzione, ma persistono i problemi al sito ufficiale di Poste Italiane. Forse la situazione sta tornando alla normalità, ma anche l’applicazione mobile è ancora ferma, impedendo di effettuare l’autenticazione.

Aggiornamento (1 luglio 2025, 13:35)

Problemi rientrati. L’unica anomalia che persiste è quella relativa alla homepage del sito accessibile da browser desktop.