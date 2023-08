Intesa Sanpaolo: problemi per i servizi online

Problemi, questa mattina (1 agosto 2023), per i clienti di Intesa Sanpaolo: molti segnalano l’impossibilità di accedere ai propri conti o anche al sito ufficiale dell’istituto. La testimonianza arriva, come sempre accade in questi casi, dai feedback raccolti dal sito Downdetector.

Problemi con i servizi online di Intesa Sanpaolo (01/08/2023)

Stando al grafico visibile qui sopra, i malfunzionamenti hanno iniziato a manifestarsi a partire dalle ore 08:00 circa. Da uno sguardo ai post condivisi sui social pare che siano interessati anche i conti legati alla banca digitale Isybank.

In un intervento su Twitter/X, l’assistenza clienti invita a contattare il numero vero per approfondimenti o aiuto.

Ciao. Per approfondimenti e assistenza in linea su quanto segnali chiama i gestori della filiale digitale che sono a tua disposizione al numero verde 800.303.303. Restiamo disponibili. — Intesa Sanpaolo Help (@IntesaSP_Help) August 1, 2023

Da alcuni test condotti in redazione possiamo confermare le difficoltà nel raggiungere i siti del gruppo (alle 12:09 anche intesasanpaolo.com risulta non accessibile), mentre l’accesso ai conte via applicazione non ha dato problemi.

… articolo in aggiornamento