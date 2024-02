Intrattenimento Plus: le diverse opzioni per avere Sky e Netflix insieme

La promo Intrattenimento Plus è il modo migliore per mettere insieme le offerte Sky TV e Netflix risparmiando più di qualcosa al mese. La proposta base di questa offerta ti permette di avere entrambi a 19,90 euro al mese invece di 30 euro per 18 mesi. Ma c’è anche di più.

Promo Intrattenimento Plus: tutte le opzioni per avere Sky TV e Netflix insieme

Partiamo dall’inizio: l’abbonamento base a 19,90 euro al mese ti permette di avere tutto in un’unica fattura Sky ad un prezzo vantaggioso. Il bello però è che puoi scegliere il piano più adatto alle tue esigenze e, in tutti i casi, comunque senza interruzioni pubblicitarie. Eccoli di seguito:

In tutti i casi sarai libero di trasferire il tuo abbonamento Netflix già esistente e integrarlo nella fattura Sky. Così non perderai nulla: profili e attività di visione.

Sky TV include tutti gli show di Sky come MasterChef Italia, Pechino Express, X Factor oltre a serie TV internazionali HBO del calibro di True Detective, The Last of Us, House of The Dragon e altre ancora. Netflix include…Netflix. Semplicemente. Tutto il catalogo di film, serie TV e documentari della piattaforma.

Non ti rimane dunque che scegliere il pacchetto che più si adatta alle tue esigenze e buon divertimento.