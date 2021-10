Introduzione ad Adobe Photoshop, cinque corsi per diventare grafici provetti a soli 10€

L'arte del fotoritocco non è cosa semplice, ma con il pacchetto da cinque corsi Domestika Basics potrai imparare tutti i trucchi del mestiere anche se non hai alcuna esperienza con il programma. Il corso d'introduzione ad Adobe Photoshop è in super offerta al 73% di sconto: acquistandolo a soli 10,90 euro (invece di 39,90) otterrai 50 lezioni pratiche ad accesso limitato e più di 60 risorse aggiuntive, grazie alle quali potrai scoprire tutto quello che c'è da sapere per diventare un professionista del design e fotoritocco digitale.

Se vuoi risparmiare ancora di più con i corsi Domestika, ti ricordiamo che sono attivi due esclusivi coupon: inserendo nell'apposito campo il codice CREATE-PROMO1 verrà applicato uno sconto di 5 euro, a fronte di un acquisto superiore a 20 euro, mentre con il codice CREATE-PROMO2 lo sconto sarà di ben 10 euro, con spesa minima di 29,90 euro. Per sfruttare al meglio la promozione, puoi dare un'occhiata ai nostri suggerimenti negli articoli dedicati.

Impara a dominare Adobe Photoshop, lo strumento più usato dai designer

Come ogni corso d'introduzione che si rispetti, le prime lezioni saranno dedicate alle basi del programma. Imparerai a gestire e combinare i documenti, a lavorare con i livelli, e le maschere, uno degli strumenti più importanti del software di casa Adobe. Successivamente inizierai ad immergerti a capofitto nel mondo del fotomontaggio digitale: man mano acquisirai sempre più conoscenze, passando dalle dimensioni alle risoluzioni fino alle trasformazioni, per modellare i tuoi progetti.

Quindi scoprirai le infinite possibilità dei pennelli per ricostruire, correggere e migliorare fotografie ed immagini ed infine imparerai ad applicare correttamente i livelli di regolazione, nello specifico quelli dedicati a luci, ombre e colori. Il corso, in quanto di carattere introduttivo, è rivolto a chiunque e non sono necessarie particolari conoscenze o esperienze precedenti per apprezzare al massimo quanto ha da offrire. L'unico requisito è possedere un computer e una licenza Adobe Photoshop CC (oppure la sua versione di prova gratuita).

Il corso di introduzione ad Adobe Photoshop è scontatissimo a soli 10,90 euroo invece di 39,90, un risparmio del 73% per un pacchetto davvero interessante che ti consentirà di muovere i primi passi nel mondo del design digitale.