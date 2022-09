Introduzione ad Adobe Premiere Pro: 6 corsi in 1

Adobe Premiere Pro è un programma di editing video che fa parte della raccolta software Adobe Creative Cloud – proprio come Photoshop e Illustrator. È uno tra i principali programmi di editing video, tanto da essere utilizzato sia da dilettanti che da professionisti del settore. Premiere Pro deve la sua popolarità soprattutto all’ampia gamma di strumenti e funzionalità che lo contraddistinguono dalla concorrenza: per questo motivo imparare tutto ciò che c’è da sapere non è semplice senza una guida esperta che ci aiuti a navigare in un mare di opzioni.

Sei alle prime armi e vorresti capire come funziona Premiere Pro ma non sai da dove cominciare? Prova uno dei corsi Domestika: “Introduzione ad Adobe Premiere Pro” è una guida completa e aggiornata che include al suo interno sei mini-corsi per insegnarti a modificare i tuoi progetti audiovisivi come un professionista. Le videolezioni – 38 in totale – sono orientate al mercato professionale.

Corso Premiere Pro: cosa imparerai

Corso dopo corso, imparerai a conoscere tutte le funzionalità e gli strumenti che Premiere Pro offre per creare video di qualità, sia che si tratti dell’approccio di un principiante, che di una persona già esperta. I sei corsi toccheranno altrettanti argomenti: inizierai conoscendo il programma e la sua interfaccia, proseguendo verso il montaggio video, multicamera, keyframe e maschere, transizioni ed effetti, mixaggio e infine esportazione del progetto. Requisiti fondamentali sono un computer con Windows 10 o macOS 10.12 Sierra (o successive), Adobe Premiere Pro CC e Adobe Media Encoder, disponibili anche in versione di prova dal sito web di Adobe.

Puoi trovare “Introduzione ad Adobe Premiere Pro” in offerta a questo link al prezzo di soli 16,90 euro, pari al 72% di sconto. Un ottimo affare per coloro che desiderano imparare un nuovo programma oppure approfondire le proprie conoscenze attraverso un corso completo e adatto a tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.