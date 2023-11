Lo metti sulla scrivania o sul comodino grazie all’offerta su Amazon e, per ricaricare lo smartphone, ti basterà appoggiarlo: il caricatore wireless da 15 W di INUI, marchio ben noto nel mercato degli accessori mobile, è in sconto sull’e-commerce. I quasi 7.000 voti assegnati da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con una media di 4,4/5 stelle.

INUI: caricatore wireless da 15 W in sconto

È dotato di un indicatore LED con luminosità adattiva, che si attenua di notte così da non disturbare. Include inoltre un chip ad elevata efficienza che adatta la potenza di funzionamento in base al telefono da ricaricare. Ancora, supporta sia la modalità verticale che quella orizzontale, così da poter svolgere anche il ruolo di supporto durante una videochiamata o la visione dei contenuti in streaming. Maggiori dettagli nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 14 euro, il caricatore wireless di INUI è un ottimo affare. Nella confezione si trovano anche un cavo USB-C, una guida di benvenuto, la certificazione con tre anni di garanzia e le istruzioni per rivolgersi all’assistenza tecnica, se necessario.

Scegliendo di acquistarlo subito, lo si riceverà direttamente a casa entro un paio di giorni al massimo, con spedizione gratuita se in possesso di un abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.