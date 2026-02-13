Da vedere: l'invasione al Super Bowl filmata con gli occhiali smart

Il Super Bowl non è mai solo un evento sportivo. Men che meno quello di quest’anno, con la netta vittoria dei Seattle Seahawks sui New England Patriots che non ha offerto il migliore degli spettacoli in campo. Il discorso cambia per la cornice: dall’esibizione dei Green Day in apertura a quella di Bad Bunny (da vedere) durante l’halftime show, valse il record di spettatori nella storia della TV a stelle e strisce. Un episodio è però passato sottotraccia, volutamente ignorato dalle telecamere: un’invasione di campo filmata con gli occhiali smart.

È l’autore stesso a documentarla, Alex Gonzalez, con la pubblicazione del video qui sotto. Lasciamo perdere la scritta sul corpo per sponsorizzare una piattaforma di investimenti, la ripresa in soggettiva è qualcosa che senza un dispositivo indossabile non avrebbe potuto arrivare sui nostri schermi. Il filmato dura oltre mezz’ora, la parte interessante arriva al minuto 27:21.

Gli occhiali smart in questione sono i Ray-Ban Meta, curiosamente gli stessi che abbiamo visto il mese scorso nel nostro Parlamento. Sfuggito ai tentativi di cattura dei primi addetti alla sicurezza, ha percorso oltre metà del terreno di gioco, finendo braccato con l’intervento di un giocatore dei Patriots, poco prima del touchdown. Al complice è andata decisamente peggio, bloccato dopo pochi metri. Non ci vuole molto a capire quale fosse il reale obiettivo: fare pubblicità a un servizio e guadagnare da un link affiliato.

È una categoria di dispositivi che ha fatto registrare una forte crescita lo scorso anno. Lo dicono i numeri ufficiali di EssilorLuxottica: 7 milioni di unità vendute nel 2025. Per capire la portata del trend, sommando quelle del 2023 e del 2024 si arrivava a 2 milioni. Ne vedremo arrivare sempre di più, andranno fissati paletti adeguati per garantire che non siano utilizzati con modalità dannose per la privacy.