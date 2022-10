Inverso: The Peripheral, guardala in streaming

Si intitola Inverso: The Peripheral la nuova serie più attesa di questo periodo. Creata e prodotta da Scott Smith, Jonathan Nolan e Lisa Joy (già al lavoro su Westworld), si basa sull’omonimo romanzo di William Gibson pubblicato nel 2014. Da oggi sono disponibili i primi episodi, per oltre due ore di intrattenimento: guardali subito in streaming gratis su Prime Video, tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento Prime.

Guarda in streaming Inverso: The Peripheral

La storia tocca temi che attireranno l’attenzione degli appassionati di produzioni sci-fi come la realtà virtuale, la tecnologia che prende il sopravvento sul mondo che circonda i protagonisti e un futuro distopico per l’umanità. Questo il trailer.

Per una ragazza di una cittadina degli Appalachi, l’unica via di fuga dalla routine è giocare con dei videogame all’avanguardia. È così brava che un’azienda le offre di testare un nuovo sistema… che riserva qualche sorpresa. La simulazione libera tutti i suoi sogni di trovare uno scopo, amore e fascino in quello che sembra un gioco, ma porrà lei e la sua famiglia in un pericolo reale.

Nel cast di attori sono presenti Chloë Grace Moretz, Jack Reynor, Gary Carr, JJ Feild, T’Nia Miller, Louis Herthum, Katie Leung, Melinda Page Hamilton e Chris Coy.

I primi episodi di Inverso: The Peripheral sono già disponibili per lo streaming gratis su Prime Video, ti basta un abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.