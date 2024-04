Investi? Ecco il tuo conto multivaluta!

In questi ultimi anni il mondo finanziario sta vivendo dei cambiamenti epocali. Basti pensare al ruolo assunto da Bitcoin, il cui valore è ormai sotto gli occhi di tutti. Bitcoin che a sua volta ha trascinato l’intero settore delle criptovalute, portando numerose persone a voler investire nel mercato crypto.

E se anche tu sei tra le persone che di recente ha iniziato a interessarsi delle criptovalute, ti segnaliamo la possibilità di avere un conto multivaluta, grazie al quale puoi guadagnare fino all’8 per cento di ricompensa in criptovalute su ogni transazione effettuata. Il conto multivaluta in questione è Wirex, a cui ci si può iscrivere gratis.

Wirex, il conto multivaluta con guadagni fino all’8% in criptovalute

L’elemento fondamentale del conto Wirex è la carta Wirex card, che si rivela un’ottima soluzione per spendere criptovalute e stablecoin. Per incentivare il suo utilizzo, Wirex offre fino all’8 per cento di Cryptoback, nuovo termine associato al rimborso in criptovalute sulla falsariga di quanto già avviene con il Cashback (rimborso in denaro). Altro elemento essenziale da aggiungere è la sicurezza granitica offerta da Wirex, in aggiunta ai prelievi gratuiti ogni mese fino a 200 dollari in tutti gli ATM del mondo.

Sul fronte della sicurezza, Wirex garantisce l’autenticazione a due fattori, il blocco immediato della carta via app. Ci sono anche le carte virtuali, ideali da usare quando si effettua lo shopping online.

Al momento sono disponibili tre diversi piani:

Free : account gratuito, fino all’1% di cryptoback

: account gratuito, fino all’1% di cryptoback Premium : 9,99 dollari al mese, fino al 3% di cryptoback

: 9,99 dollari al mese, fino al 3% di cryptoback Elite: 29,99 dollari al mese, fino all’8% di cryptoback

Puoi provare Wirex registrando un account gratuito a questa pagina: ti confermiamo che il profilo Free permette di guadagnare fino all’1% come rimborso in criptovalute.