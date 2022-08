Investi facile con Moneyfam: cos'è e come funziona

Moneyfarm è una società di consulenza finanziaria indipendente che si rivolge ai risparmiatori proponendo un servizio agile e snello per consentire di impiegare i propri risparmi in investimenti gestiti direttamente da professionisti del settore.

Fondata in Italia nel 2012 e che oggi opera in Italia, Regno Unito e Germania in base alla regolamentazione della Financial Conduct Authority e alla vigilanza, in Italia, della Consob.

Con oltre 166 milioni di euro di finanziamenti raccolti fino a oggi in 6 round, Moneyfarm rappresenta una delle principali storie di successo nel panorama italiano dell’innovazione, oltre ad essere una realtà consolidata a livello europeo per quanto riguarda la gestione digitale del risparmio.

Premiata per 3 volte con il titolo di Miglior Servizio di Consulenza Indipendente in Italia, tra i suoi punti di forza troviamo facilità di utilizzo, efficacia nel ridurre i rischi e flessibilità.

Come funziona

Moneyfarm compone un portafoglio diversificato, selezionando i fondi secondo criteri di assoluta qualità e affidabilità, sulla base del profilo del cliente e dei suoi obiettivi di investimento. Attraverso un semplice processo online e grazie alle tecnologie contemporanee, Moneyfarm definisce il profilo di rischio dell’investitore proponendo il range di portafogli più appropriato alle necessità.

I portafogli sono studiati per generare rendimento in modo controllato, senza mai superare il livello di volatilità congruo per il profilo d’investimento del cliente, e sono monitorati costantemente dal team di esperti che compongono il Comitato Investimenti – che verificano costantemente l’andamento del piano rispetto agli obiettivi prefissati, operando aggiustamenti (ribilanciamenti) in caso di variazioni di mercato per mantenere costante il livello di rischio -.

Dal sito di Moneyfarm è possibile visualizzare le composizioni dei portafogli disponibili e lo storico dei rendimenti secondo 7 diversi profili di rischio.

Attraverso il sito e l’app si avrà accesso totale al proprio investimento, sarà possibile visualizzare la composizione del portafoglio, movimenti, rendimenti e reportistica in qualunque momento. Inoltre i consulenti Moneyfarm rimangono sempre in contatto e a disposizione per fornire informazioni o rispondere alle richieste.

Un altro punto a favore di Moneyfarm è la flessibilità, infatti i capitali investiti con Moneyfarm non sono vincolati e si possono disinvestire in parte o totalmente in qualsiasi momento e senza costi. Questo permette di mantenere in ogni momento il controllo totale dei tuoi risparmi.

I costi

L’importo minimo che Moneyfam accetta come investimento iniziale è di 5.000 euro, mentre per quanto riguarda i costi a la commissione annuale per un capitale investito da 5.000€ a 19.999€ è pari all’1,0%, da 20.000€ a 199.999€ è lo 0,75%, da 200.000€ a 499.999€ è lo 0,5%, e da 500.000€ è pari allo 0,4%. La commissione non comprende l’IVA pari al 22% della fattura mensile.

Per conoscere i dettagli e iniziare investire con Moneyfarm clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.