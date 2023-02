Investi in azioni, EFT e criptovalute con BUX Zero

Se il tuo desiderio è quello di investire in azioni, criptovalute ed ETF sui mercati finanziari c’è una piattaforma chiamata BUX Zero, che è stata pensata appositamente per le nuove generazioni di trader e investitori.

Con questa piattaforma potrai investire in un’ampia gamma di mercati in cui, oltre agli asset sopra citati, potrai puntare anche alle materie prime, tutto partendo da una base di 10 euro e con commissioni ridotte.

BUX Zero è una piattaforma che è stata progettata per essere facile da usare e intuitiva, adatta anche per chi non ha molta esperienza nel campo degli investimenti.

Nella piattaforma è presente una sezione dedicata all’apprendimento in cui potrai trovare diversi materiali di approfondimento e articoli che ti possono aiutare a diventare un investitore professionista e a essere consapevole delle decisioni che prenderai.

BUX Zero: azioni, EFT e criptovalute a portata di mano

Sempre nella piattaforma sono presenti diversi elenchi tematici e articoli che sono stati ideati come fonte di ispirazione per i tuoi investimenti.

Tutte le liste tematiche presenti sono state curate nei minimi particolari in modo da fornirti azioni ed ETF che puoi utilizzare per diversificare il tuo portafoglio.

Puoi anche acquistare azioni frazionate di parecchi ETF e titoli accedendo così ai mercati con investimenti minimi.

Per potere iniziare devi accedere in questa pagina e creare il tuo conto cliccando su CREA IL TUO ACCOUNT.

Fatto questo, devi soltanto scaricare l’app e loggarti, iniziando in questo modo a creare il tuo piano di accumulo per investire regolarmente automatizzando il tuo piano di investimento.

Quasi tutte le operazioni con BUX Zero sono prive di commissioni, ma per alcune è prevista, anche se di piccola entità.

Allo stato attuale BUX Zero è disponibile, oltre che in Italia, in Germania, Paesi Bassi, Austria, Francia, Spagna, Belgio e Irlanda.

Tutti i tuoi depositi sulla piattaforma sono protetti fino a 100.000 euro in base a quanto stabilito dal SDG (Sistema di Garanzia dei Depositi).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.