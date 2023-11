Investi nelle lingue con Mondly: sconto del 96% sull'accesso a vita

Il Black Friday è il momento perfetto per investire nel tuo futuro e Mondly ti offre un’opportunità straordinaria con uno sconto del 96%: accedi a 41 lingue a vita per soli 89,99 euro, anziché 1999,99 euro. Un risparmio incredibile che ti permetterà di imparare nuove lingue con la premiata app che ha già conquistato oltre 110 milioni di utenti.

Con Mondly imparare le lingue è semplice

Se vuoi imparare una nuova lingua in modo divertente, facile e veloce, Mondly è la risposta. Un’app che combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per rendere l’apprendimento delle lingue un’esperienza coinvolgente e memorabile.

Mondly utilizza una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia per farti parlare nuove lingue più velocemente di chiunque altro. La gamification e le tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue rendono il processo di apprendimento rapido ed efficace.

La piattaforma collabora con madrelingua professionisti per garantire pronunce impeccabili e accenti naturali. Inoltre, le conversazioni reali sono facilitate da un Chatbot dotato di riconoscimento vocale innovativo, offrendoti un’esperienza di apprendimento autentica e coinvolgente.

Mondly utilizza un sistema di ripetizione collaudato ed efficace, basato su intervalli, che accelera il processo di memorizzazione. Inoltre, puoi iniziare il tuo percorso linguistico da qualsiasi delle 41 lingue disponibili, rendendo l’app accessibile e personalizzata.

L’offerta esclusiva del Black Friday include anche l‘accesso gratuito a Mondly Kids per i più piccoli, le lezioni in Realtà Aumentata per un’apprendimento coinvolgente e test dei progressi in inglese con contenuti Pearson per una valutazione accurata delle tue competenze linguistiche. Approfittane subito per ottenere l’accesso a vita a 41 lingue per soli 89,99 euro: un’opportunità imperdibile, che cambierà il modo in cui impari le lingue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.