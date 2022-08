Investire nei mercati finanziari? Fallo con Fineco

La coscienza finanziaria è cresciuta molto e con essa la tendenza da parte degli utenti di guardare oltre la liquidità tenuta su un conto corrente rivolgendosi ai mercati finanziari.

Obbligazioni, azioni, ETF, CFD, insieme a tanti altri strumenti, sono in grado di soddisfare pienamente le esigenze dei risparmiatori. Ma a chi rivolgersi? A un conto Fineco, soluzione ideale per coloro che intendono investire.

Gli strumenti finanziari messi a disposizione di Fineco sono tanti, che gli utenti possono trattare tramite i dispositivi mobili o un PC. Tra questi strumenti, vale la pena menzionare:

Obbligazioni.

Azioni.

ETF.

Opzioni.

Certificati.

CFD.

L’utente può operare a leva, cosa che gli offre la possibilità di moltiplicare l’investimento su alcuni strumenti fino a 50 volte, che diventano 100 con i futures.

Investire nei mercati finanziari: perché conviene farlo con Fineco?

Aprendo un conto con Fineco entro il 31 dicembre 2022, si potranno ottenere 50 trades gratuiti e 12 mesi a zero canone.

Inoltre le commissioni per i CFD sono azzerate e vengono soltanto applicati degli spread. Per gli ETP sulle cripto, le commissioni partono da 2,95 euro, mentre per gli ETF decrescono man mano che aumenta l’operatività.

Come dicevamo, l’apertura del conto entro il 31/12/2022 garantisce 50 operazioni in diversi mercati finanziari e su un’ampia gamma di strumenti. Nei primi tre mesi non si pagano commissioni.

L’apertura di un conto è abbastanza semplice. Per la procedura è necessario un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria, un dispositivo mobile e una firma su un foglio.

Si può anche cointestare il conto fino a tre intestatari. I clienti Small Business, invece, oltre ai dati di cui sopra devono anche inserire la propria partita IVA.

In conclusione, Fineco è una realtà molto importante nel panorama fintech italiano. I principi della banca si basano su affidabilità, trasparenza e innovazione.

Una banca online che mette a disposizioni dei suoi clienti un servizio veloce e a prova di stress, considerando che non sono necessarie lunghe file agli sportelli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.