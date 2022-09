Investire nelle crypto con Coinhouse

Nel novembre 2021, il mercato delle criptovalute ha superato i 3.000 miliardi di dollari. Una grande novità nella sua storia, ma anche una triplicazione del suo valore rispetto all’inizio dello stesso anno.

Si tratta di un settore entusiasmante, che offre opportunità molto interessanti per gli investitori, tuttavia, il rischio su questo mercato non è trascurabile e la volatilità è un aspetto da non sottovalutare. Per questo necessario informarsi bene o formarsi sui fondamenti delle cripto prima di lanciarsi.

Tra le piattaforme che possono supportarvi nella gestione consapevole dei vostri crypto investimenti troviamo Coinhouse.

Coinhouse è un broker francese con sede a Parigi, che fornisce servizi di gestione di criptovalute oltre che la possibilità di avere una consulenza dedicata sui propri investimenti nel settore.

La piattaforma nata nel 2015 – è stata la prima società a ottenere dall’AMF lo status di Service Provider di Digital Assets (PSAN) – permette di acquistare, vendere, conservare e scambiare direttamente Bitcoin e oltre 40 altre criptovalute in modo sicuro e semplice.

Fondata con l’obiettivo di rendere i cripto-asset facilmente accessibili a tutti, Coinhouse offre sul suo sito una sezione Academy e del materiale gratuito per approcciarsi al mondo crypto – tra cui news ed una Top 10 creata considerando l’andamento dei prezzi negli ultimi anni le tendenze del mercato, la capitalizzazione, vantaggi e svantaggi di ciascuna cryptovaluta.

L’offerta di Coinhouse

Con un Trustpilot score di 4.7, Coinhouse presenta un’offerta personalizzata per ogni tipo di investitore e il suo conto è disponibile in versione Gratuita, Premium, Platinum e Business.

L’account gratuito ti consente di acquistare criptovalute con carte di credito/debito o bonifico bancario a partire da 20 €.

Le offerte a pagamento danno invece accesso esclusivo a servizi e contenuti aggiuntivi come portafoglio di progetti ad alto potenziale, consulenza gratuita con un avvocato fiscale specializzato, avvisi e anteprime e commissioni ridotte.

Nella sua versione Platinum, dedicata agli investitori più esperti, offre anche accesso a un consulente dedicato, alle anteprime dei nuovi prodotti Coinhouse e ai report sugli investimenti per semplificare la dichiarazione dei redditi.

Per aprire il tuo account con Coinhouse clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.