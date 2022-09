Investire ora con Fineco conviene anche ai meno esperti

Diretta, indipendente e multicanale: ecco come si presenta Fineco Bank. Servizi bancari, di trading, di investimento e di credito, buoni motivi per iniziare ad investire con questa banca.

Nel nostro Paese ha più di 2.700 consulenti finanziari, che rispondono prontamente a tutte le domande, offrendo supporto per gli investimenti.

Quali sono i prodotti di investimento e quali sono le soluzioni che Fineco mette a disposizione per vecchi e nuovi clienti? Eccoli di seguito:

servizio di trading;

ETF;

fondi comuni di investimento;

conti correnti e carte;

mutui;

prestiti;

soluzioni assicurative;

fondi pensione.

Investire con il servizio di trading

Il servizio di trading di Fineco merita particolare attenzione. Infatti, la banca offre ai propri clienti una piattaforma di trading online. Questo servizio è adatto sia ai trader esperti che ai nuovi investitori che vogliono investire in nuove opportunità in questo campo.

L’utente troverà una vasta gamma di prodotti di trading che sono disponibili attraverso un unico conto multi-valuta, un sito web, un’app e un PowerDesk.

Con la sicurezza di un conto Fineco, sarà possibile negoziare strumenti che replicano i prezzi delle criptovalute più popolari. Inoltre, si possono negoziare le opzioni, sugli alti e bassi degli indici globali e trarre il massimo vantaggio dalla volatilità giornaliera.

È possibile negoziare migliaia di azioni dei maggiori mercati mondiali e su oltre 6.000 obbligazioni e strumenti obbligazionari.

Per iniziare qualsiasi tipologia di investimento, l'apertura di un conto Fineco è necessaria.

