Invia o ricevi denaro e semplifica i tuoi acquisti con Satispay

Se cerchi un metodo di pagamento rapido che ti permetta di effettuare acquisti senza dover uscire ogni volta la tua carta di credito, prova Satispay. Si tratta dell’app (tutta italiana) che ti consente di inviare o ricevere denaro in pochi secondi ed effettuare acquisti online e nei negozi fisici, scansionando soltanto un codice QR. Per iscriverti è necessario il tuo documento di identità, il tuo codice fiscale e l’IBAN della tua carta. Dopo che la tua identità sarà stata verificata e il tuo account attivato, non ti resterà altro che selezionare l’importo che desideri avere a disposizione ogni settimana. Fatto ciò, potrai iniziare subito ad utilizzare l’app Satispay in tutti i negozi fisici e online abilitati. Alla fine della settimana, il credito dell’app si ricaricherà automaticamente, raggiungendo sempre il budget preimpostato. Se inviti un amico a usare Satispay, riceverete entrambi un bonus da 5 euro.

Satispay: i vantaggi dell’app di pagamento smart

Satispay è un’app veramente completa. Non è soltanto utile per gli acquisti negli store fisici. Infatti, puoi anche effettuare acquisti ai distributori automatici oppure online. In quest’ultimo caso ti basterà semplicemente selezionare Satispay come metodo di pagamento al checkout. Nel caso hai in programma un viaggio con gli amici, puoi utilizzare l’app per dividere le spese e inviare denaro in un tap. Se hai bisogno invece di effettuare una ricarica telefonica per te o per un tuo amico, il servizio si occupa anche di questo. Basta scegliere l’operatore e inviare il pagamento. L’app ti permette anche di evitare le lunghe code alla posta e alla banca. Puoi infatti pagare bollettini e avvisi della pubblica amministrazione direttamente dal tuo divano, ma non solo. L’app ti consente anche di pagare il bollo della tua auto o della tua moto.

Satispay offre infine il servizio Cashback, che ti consente di ottenere un rimborso immediato di una percentuale della tua spesa (nei negozi o ristoranti aderenti all’iniziativa). Potrai poi conservare il cashback ottenuto nel tuo salvadanaio (sezione Risparmi) e utilizzare il denaro per acquistare le cose che ami. Scarica l’app e scopri un nuovo modo di fare acquisti, inviare o ricevere denaro rapidamente e, naturalmente, risparmiare. Chi prova la comodità di Satispay difficilmente torna indietro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.