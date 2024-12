Invisible: la nuova serie Disney+ da vedere, dove dramma e fantasia si intrecciano

Se sei un appassionato di storie avvincenti che mescolano elementi fantastici a profonde tematiche umane, non puoi perderti Invisible, la nuova serie spagnola disponibile su Disney+ dal 13 dicembre. Basata sull’omonimo romanzo di Eloy Moreno, questa miniserie promette una trama intensa e toccante, dove la fantasia si intreccia con il dramma psicologico. Ecco dove e come guardare Invisible in streaming.

Come vedere Invisible su Disney+

Il protagonista di Invisible è Capi, un dodicenne la cui vita cambia radicalmente dopo un terribile incidente che lo lascia segnato da un grave disturbo post traumatico da stress. Mentre amici, familiari e insegnanti cercano inutilmente di comprendere il suo comportamento, un attento psicologo decide di indagare più a fondo. Con una narrazione che affronta temi delicati come il trauma, la solitudine e la scoperta di sé, uniti a una buona dose di fantasia, Invisible riuscirà a coinvolgere il pubblico?

La serie è disponibile esclusivamente su Disney+, la piattaforma streaming che offre un ampio catalogo di contenuti originali, film di successo e serie TV imperdibili. Puoi scegliere fra tre piani di abbonamento: Premium a 13,99 euro/mese o 139,90 euro/anno, Standard a 9,99 euro/mese o 99,90 euro/anno e Standard con Pubblicità, a 5,99 euro al mese.

Ricordiamo che Disney+ è disponibile sulla maggior parte delle piattaforme: web, PC, tablet, smartphone, smart TV e alcune console di gioco. Puoi guardare la prima stagione di Invisible solamente abbonandoti a uno dei piani Disney+ disponibili, a partire da soli 5,99 euro al mese.