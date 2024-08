Invita i tuoi amici in Credem e guadagna fino a 250€ in buoni Amazon!

Conto corrente moderno e pieno di vantaggi? Credem Link è la nostra proposta di oggi. Ti farà piacere sapere che, se apri il conto entro il 30 settembre 2024, potrai guadagnare fino a 250€ in buoni Amazon.

La promozione, chiamata “Portaci un amico”, si attiva tramite il codice promo che ottieni durante l’apertura del conto: i tuoi amici dovranno usare questo codice (disponibile tramite l’app) per registrarsi. Ti consigliamo di leggere nei dettagli i termini e le condizioni dell’iniziativa sul sito di Credem.

Come guadagnare fino a 250€ in buoni Amazon

Il conto Credem Link è perfetto per chi cerca un servizio bancario avanzato senza perdere la sicurezza della consulenza professionale. Totalmente digitale, offre anche l’opzione di parlare con esperti, sia in filiale sia da remoto. Se ti piace gestire il tuo denaro autonomamente tramite l’app, ma apprezzi la possibilità di contare su un team di esperti per i momenti problematici, dovresti aprirlo.

Oltre a essere a canone zero, insieme al conto hai la carta di debito (scegliendo tra due opzioni) e un servizio di Internet Banking gratuito. La carta di debito internazionale Mastercard ha il primo anno di canone gratuito, mentre la versione nazionale su circuito PagoBancomat è sempre senza costi. L’Internet Banking, accessibile sia da PC sia tramite l’app Credem Mobile, permette la gestione completa e smart del tuo denaro.

Per ottenere i coupon acquisto, è necessario aprire il conto entro il 30 settembre 2024 con il codice promo. Dovrai essere davvero poi molto bravo a convincere 10 tuoi amici ad aprire il conto usando il tuo stesso codice promo. Per ognuno di loro, ti verrà dato un buono da 25 euro. Fai tu un po’ i conti. Quindi, lascia perdere i vecchi conti correnti che ti addebitano tutte le spese possibili e approfitta di questa occasione per portarti a casa fino a 250€ in buoni Amazon.