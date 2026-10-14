Possiamo invitare ospiti senza account alle chiamate su WhatsApp

Con l’obiettivo di portare il maggior numero possibile di utenti sulla piattaforma (quelli registrati sono già più di tre miliardi), il team di Meta al lavoro su WhatsApp annuncia oggi la possibilità di invitare chiunque a una chiamata o videochiamata. Non è necessario che gli ospiti abbiano un account. È l’annuncio ufficiale di una caratteristica già avvistata e documentata in più occasioni durante la fase di test.

WhatsApp permette di invitare gli ospiti alle chiamate

Non ci sono limiti di tempo con i quali fare i conti e non sono previsti costi. A livello di privacy, anche chi non è iscritto può contare sulla protezione garantita dalla crittografia end-to-end. L’unica cosa richiesta a chi si collega come guest è aspettare che l’organizzatore della chiamata approvi il suo ingresso, all’interno di una sala d’attesa. Inoltre, potrebbe essere rimossi in qualsiasi momento, non è in grado di vedere i numeri di telefono degli altri partecipanti, inviare messaggi o aggiungere altre persone all’incontro.

Come funziona? Dalla schermata principale è sufficiente selezionare l’icona + e creare un link da condividere poi con chi si desidera inviare (solo chi ha un account può farlo). Chi lo riceve potrà aprirlo nel browser, digitando il proprio nome ed entrando nella chiamata (con un massimo di 32 persone). Potrebbe non risultare ancora disponibile: è normale, come sempre le novità impiegano da qualche giorno a un paio di settimane prima di raggiungere tutti.

Tra le funzionalità accessibili dagli ospiti ci sono quelle essenziali: dalla condivisione dello schermo del computer e dei materiali per collaborare alle reazioni, fino all’alzata di mano per chiedere di intervenire. Nel post di annuncio, il team di WhatsApp conferma che entro fine anno implementerà anche le nuove integrazioni necessarie per creare le chiamate direttamente dai calendari di Google e Outlook. L’obiettivo sembra essere quello di insidiare le piattaforme concorrenti come Meet, Teams e Zoom.