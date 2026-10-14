Microsoft spinge gli utenti a usare Edge: le accuse di Mozilla

Le accuse di pratiche commerciali abusive nei confronti di Microsoft non sono certo una novità. Bisogna ammetterlo, l’azienda di Redmond non ha mai brillato per e sue tecniche pubblicitarie… Ma se alcuni tentativi di far usare Copilot, la suite Office o persino certe funzioni di Windows 11 saltano all’occhio, altri sono molto più insidiosi. È generalmente in quest’ultima categoria che si ritrovano le sollecitazioni a usare Edge.

Secondo Mozilla, Microsoft fa di tutto per costringere a usare il suo browser Edge

Da mesi, una coalizione di browser web, che riunisce in particolare Chrome, Opera e Vivaldi, attacca direttamente Microsoft per denunciare le sue pratiche ritenute scorrette, che deviano gli utenti dalla concorrenza per reindirizzarli verso Edge. Quest’ultima può ormai contare su un nuovo alleato. Senza grande sorpresa, Mozilla, che difende un Internet libero e open source tramite il suo browser Firefox, non è nemmeno lei una grande fan delle pratiche di Microsoft.

Mozilla attacca Microsoft e le sue pratiche aggressive per Edge

In un recente post sul blog, l’organizzazione torna così sul suo rapporto Over The Edge 2.0, pubblicato 100 giorni fa. Rapporto che elenca tutte le tecniche più o meno subdole utilizzate da Microsoft per spingere verso il proprio browser web, nella speranza di interpellare il colosso della tecnologia. Senza grande successo, a quanto pare. 100 giorni dopo, nulla è cambiato sul fronte di Redmond.

Mozilla sottolinea persino che Microsoft fa tutto ciò che è in suo potere per costringere a usare Edge. Persino all’interno dell’Unione europea, dove la legislazione in materia è più severa che in America o nel Regno Unito, l’azienda trova metodi per incentivare gli utenti a cambiare il proprio browser predefinito.