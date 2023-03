Io sono l'abisso (film), guardalo ora in streaming

Io sono l’abisso è un film scritto e diretto da Donato Carrisi e basato sul romanzo omonimo dello stesso Carrisi. Interpretato da Michela Cescon, Gabriel Montesi e Saria Ciocca, è disponibile in streaming su NOW, trovandosi nella top 10 dei programmi più visti.

NOW è la piattaforma di intrattenimento di Sky che, grazie all’offerta ancora attiva, ti permette di abbonarti a soli 3 euro per avere accesso a film, serie TV e show italiani e internazionali come MasterChef Italia o la serie TV di The Last of Us.

Io sono l’abisso in streaming: di cosa parla il film

Io sono l’abisso è ambientato sul lago di Como e racconta la storia di un netturbino trentenne che soffre di problemi mentali causati dalle violenze fisiche e psicologiche subite da bambino dalla madre e dai suoi compagni.

La sua storia si incrocia direttamente con quella di una ragazza di 13 anni, di famiglia benestante, che salva dal possibile annegamento dopo un tentativo di suicidio. Nelle vicende trova spazio anche una donna, nota semplicemente come “la madre”, che investiga autonomamente su episodi di violenza perpetuati contro le donne.

Il film ha catturato l’attenzione e l’interesse degli italiani tanto da essere schizzato subito nella top 10 dei prodotti più visti su NOW. Ora puoi far parte anche tu della festa abbonandoti a soli 3 euro per avere accesso a tutto ciò che l’intrattenimento della piattaforma ha da offrirti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.