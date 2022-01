Iobit Advanced SystemCare: offerta PRO + altri regali

Con lo slogan “Anno nuovo, nuovi sconti“, Iobit ha lanciato nuove offerte allettanti anche per il 2022 da poco iniziato. Come Iobit Advanced SystemCare che presentiamo in questo articolo.

L'offerta infatti consiste in un -45% su Iobit Advanced SystemCare, che quindi si andrà a pagare 16.99 anziché 29.99 euro.

Perché scegliere Advanced SystemCare PRO? Solo PRO ottimizza e pulisce il tuo PC automaticamente e in modo completo con la nuova modalità AI. Pulizia del registro più profonda; infatti pulisce a fondo i registri nascosti, inutili o non validi per liberare spazio sul disco e migliorare notevolmente le prestazioni del PC con la nuova modalità AI.

Ed ancora, il tuo Pc sarà al 200% più veloce. Ottimizzerai il processore e la RAM e aumenta la velocità del sistema per un PC fino al 200% più veloce.

Ed ancora, 300% Internet più rapido: ottimizza le impostazioni del browser per aumentare la velocità di connessione Internet del 300% in più.

Non manca poi una Navigazione e privacy sicure: elimina le tracce dei siti web visitati e la cache dei programmi, nasconde le impronte digitali e blocca gli accessi segreti per proteggere la tua privacy online.

Se non si è ancora convinti di quanto detto fino ad ora, consigliamo di proseguire con la lettura.

Perché scegliere Iobit Advanced SystemCare

Ecco le funzionalità principali

Versione PRO Versione gratuita Pulizia e ottimizzazione di base del sistema Pulizia e ottimizzazione avanzate con la nuova modalità AI Pulizia approfondita del registro per evitare crash improvvisi di sistema PC fino al 200% più veloce Protegge i tuoi dati privati dai programmi non affidabili Navigazione Internet fino al 300% più veloce Rileva e blocca in tempo reale le minacce alla sicurezza Nasconde la traccia dell’impronta digitale per assicurare la privacy online Supporto tecnico 24/7 gratuito su richiesta

Iobit Advanced SystemCare: opinioni e recensioni

Più di 2.500.000 utenti in tutto il mondo hanno già scelto questo servizio.

Ecco cosa piace di più agli utenti che utilizzano i servizi di Iobit, pensati per le varie esigenze.

IObit Uninstaller PRO:

Disinstallazione automatica e completa

Navigazione sicura e pulita

Aggiornamento di tutti software

IObit Smart Defrag PRO:

Migliore esperienza di gioco

Monitoraggio delle prestazioni del disco rigido

Deframmentazione file di grandi dimensioni

Protected Folder:

Cartelle e file importanti protetti da password

File protetti da virus, spyware e ransomware

Protezione dei tuoi dati sensibili

Per aderire alla promo di Iobit, che ricordiamo essere a tempo, occorre andare su questo link.