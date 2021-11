IObit esagera per il Black Friday: 90% di sconto su pack software!

IObit ha voluto fare le cose in grande per il Black Friday 2021 e per il Cyber Monday. Dopo le offerte singole viste nel corso di novembre, la società produttrice di software utility per il PC passa all’attacco con tagli fino al 90% su un pacchetto completo di programmi. Il prezzo scende vertiginosamente a 29,97 Dollari ma attenzione, ci sono pochi pack disponibili per l’acquisto!

Pack software IObit Black Friday: cosa include?

Analizzando nel dettaglio l’offerta proposta da IObit, notiamo che il “Value Pack” scontato del 90% include ben tre software in sconto:

Advanced SystemCare 15 PRO : si tratta di un software utility tuttofare, che si occupa principalmente della pulizia del PC “con un click” per renderlo più veloce, performante;

: si tratta di un software utility tuttofare, che si occupa principalmente della pulizia del PC “con un click” per renderlo più veloce, performante; Driver Booster 9 PRO : software che cerca driver necessari per il proprio sistema, aggiornandoli quando nuove versioni sono disponibili;

: software che cerca driver necessari per il proprio sistema, aggiornandoli quando nuove versioni sono disponibili; IObit Malware Fighter 9 PRO: anti-virus pronto a proteggere il dispositivo da malware, ransomware e altre minacce avanzate in tempo reale.

Questo pacchetto viene proposto a 29,97 Dollari anziché 299,70 Dollari per un anno, con copertura per un singolo PC. Altrimenti, a 39,97 Dollari anziché 399,70 Dollari potrete coprire, sempre per un anno, fino a 3 PC.

Ma non finisce qui: il resto del catalogo IObit è anch’esso in offerta, soltanto soggetto a tagli diversi. Software singoli come IObit Software Updater PRO e MacBooster 8 sono proposti all’82% in meno. Nel caso di MacBooster 8, programma utile alla manutenzione del proprio Mac e alla pulizia da malware e virus, si parla di 15,99 Dollari anziché 88,83 Dollari, sempre in formato abbonamento per un anno.

Altrimenti, potrete accedere a bundle di due software all’87% in meno. Ad esempio, Advanced SystemCare 15 PRO e Driver Booster 9 PRO possono essere acquistati assieme a 22,97 Dollari al posto di 176,69 Dollari, sempre in abbonamento annuale per singolo PC. Il pagamento, in tutti i casi, potrà essere effettuato con carta di credito o PayPal.