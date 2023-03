IObit compie 17 anni, ma i regali sono per te: sconti su tanti prodotti

IObit è una nota azienda da tempo impegnata nello sviluppo di strumenti per l’ottimizzazione dei PC, la sicurezza informatica e l’utilità del sistema. Ben diciassette anni di storia, milioni di utenti in più di duecento Paesi e un’ampia gamma di software, che include programmi del calibro di Advanced SystemCare, Driver Booster, Malware Fighter, Smart Defrag e molti altri. IObit ha deciso di festeggiare questo ambito traguardo in grande stile: offrendo un sostanzioso sconto su gran parte dei suoi prodotti di ottimizzazione e manutenzione, sia di Windows che Mac e mobile.

Buon compleanno, IObit! I migliori programmi in offerta

La maggior parte dei prodotti in promozione sono pensati per dispositivi con sistema operativo Windows. I saldi sono un’ottima occasione per mettere le mani su alcuni dei principali software di ottimizzazione e manutenzione made in IObit, risparmiando parecchi soldi. Nella rosa dei prodotti in offerta troviamo:

Advanced SystemCare 16 PRO , potente utility che garantisce un PC più pulito, sicuro e veloce del 200%

, potente utility che garantisce un PC più pulito, sicuro e veloce del 200% Driver Booster 10 PRO , uno dei migliori programmi di aggiornamento dei driver con oltre 8.500.000 driver

, uno dei migliori programmi di aggiornamento dei driver con oltre 8.500.000 driver IObit Uninstaller 12 PRO , Il programma di disinstallazione più efficace

, Il programma di disinstallazione più efficace IObit Software Updater 5 PRO , aggiorna automaticamente il software, scarica e installa direttamente il software essenziale

, aggiorna automaticamente il software, scarica e installa direttamente il software essenziale Smart Defrag 8 PRO , maggiore velocità di deframmentazione e avvio del PC più rapido

, maggiore velocità di deframmentazione e avvio del PC più rapido Start Menu 8 PRO , torna al menu di avvio classico con 1 clic, ricerca di file rapida e potente, nessun annuncio e menu di avvio pulito

, torna al menu di avvio classico con 1 clic, ricerca di file rapida e potente, nessun annuncio e menu di avvio pulito IObit Malware Fighter 10 PRO , rileva e rimuove 209 milioni di minacce, protegge i dati personali con password

, rileva e rimuove 209 milioni di minacce, protegge i dati personali con password Protected Folder, proteggi i tuoi file da attacchi dannosi: 1 password per tutti i file, proteggi la privacy da occhi indiscreti

Per Mac l’unico prodotto disponibile è MacBooster 8 che garantisce pulizia profonda del sistema, aumento delle prestazioni e protezione di sicurezza completa. Per Mobile, invece, c’è AMC Security: con una scansione automatica pulisci il tuo cellulare, proteggi il pagamento della tua spesa e soprattutto sarai al sicuro con antiphishing e antifurto.

Festeggia con IObit i suoi diciassette anni, risparmia e mantieni il tuo dispositivo sempre al massimo delle prestazioni grazie alla promozione a tempo limitato in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.