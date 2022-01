IObit Malware Fighter 9 PRO ti protegge da 209 milioni di minacce

Le minacce che si annidano nel web sono milioni e il rischio di venire infettati da virus o malware è molto alto se non si presta adeguata attenzione. Per difendere i nostri dispositivi dai cyber attacchi possiamo fare affidamento a software sicuri ed efficienti, che ci aiutino a tenere alla larga guai. Un esempio è IObit Malware Fighter 9 PRO, che sfrutta un nuovo motore Bitdefender per garantire una protezione in tempo reale contro malware, virus e oltre 209 milioni di minacce. IObit Malaware Fighter 9 PRO è disponibile all'acquisto a soli 21,99 euro e supporta dispositivi con sistema operativo Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP.

Perché IObit Malware Fighter 9 PRO?

Esiste una versione gratuita del software, ma non offre tutte le funzionalità avanzate che lo rendono uno dei migliori antivirus del settore. Perché scegliere IObit Malware Fighter 9 PRO? Ecco tre buoni motivi.

Motore Anti-virus Bitdefender. Impedisce a oltre 209 milioni di minacce alla sicurezza di infettare e danneggiare il tuo computer. Protezione Intelligente. Il programma sfrutta una Guardia del Funzionamento, che analizza il comportamento dei virus per riconoscerli e bloccarli ancora più velocemente. Inoltre, è in grado di individuare le attività dannose da parte di qualsiasi programma ed impedire così che gli hacker assumano il controllo del PC. Difesa Ransomware Rafforzata. I temutissimi Ransomware non saranno più un problema. Il programma combina l'esclusivo motore anti-ransomware con la Cassetta di Sicurezza per garantire che tutti i tuoi file importanti siano sicuri da qualsiasi accesso non autorizzato e dagli attacchi di hacker e malintenzionati.

Ovviamente le funzionalità di IObit Malware Fighter 9 PRO non si limitano a questo, ma il software offre ancora molto in termini di sicurezza e protezione. Scopri tutte le caratteristiche e soprattutto le differenze dalla versione gratuita sulla pagina ufficiale dell'antivirus, dove è possibile anche acquistarlo al prezzo esclusivo di 21,99 euro.