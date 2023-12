IObit: migliora le prestazioni del tuo PC e risparmia fino al 91%

IObit è una delle software house più amate dagli utenti, che offre diversi prodotti per migliorare le prestazioni dei computer. Uno dei più interessanti è Advanced SystemCare 17 PRO. Si tratta di un software di pulizia del PC, semplice, ma allo stesso tempo efficiente. Grazie all’intelligenza artificiale, Advanced SystemCare 17 PRO permette effettuare scansioni smart del sistema e di ottenere sempre le massime prestazioni. Potrai inoltre rimuovere file spazzatura e il registro inutili per liberare più spazio su disco e ridurre i crash del PC. Infine, questo software protegge la tua privacy online e blocca gli spyware per prevenire il furto di dati e le infezioni da virus. Advanced SystemCare 17 PRO è disponibile al prezzo annuale di 21,99 euro, scontato del 55% sul prezzo standard. Tuttavia, se vuoi massimizzare il risparmio puoi optare per l’offerta di IObit, che offre il 91% di sconto sui suoi migliori prodotti.

IObit: pacchetto natalizio con 7 software ad un prezzo eccezionale

IOBit anticipa il Natale. Se l’offerta precedente era già vantaggiosa, la software house ha deciso di andare oltre, proponendo una vera e propria offerta sensazionale. I nuovi utenti potranno infatti acquistare un pacchetto comprendente Advanced SystemCare 17 PRO, Drive Booster 11 PRO, IObit Uninstaller 13 PRO, Malware Fighter 10 PRO a soli 29,99 euro. Inoltre, l’azienda include nel pacchetto anche i software IObit Software Updater 6 PRO, Smart Defrag 9 PRO e Protected Folder completamente gratis. Il prezzo totale per tutti questi programmi sarebbe di 344 euro, ma l’azienda ha deciso di applicare un incredibile sconto del 91% (ovvero 314 euro). Se acquisti l’offerta adesso, IObit ti offre anche un extra sconto di 2 euro, pagando quindi il tutto 27,99 euro.

Il pacchetto natalizio include la protezione per 3 dispositivi e ha la durata di un anno. Affidati a IOBit e ottimizza le prestazioni del tuo PC, in modo che sia sempre sicuro e affidabile. Se non sei soddisfatto, puoi sempre affidarti alla garanzia soddisfatti o rimborsati e ottenere un rimborso completo, se la richiesta viene effettuata entro 60 giorni dall’acquisto.

