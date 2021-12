IObit offerte natalizie: sconto del 90% Mac e Pc!

IObit, leader nella protezione dei software per Pc e Mac, ha lanciato una straordinaria promozione in vista del Natale e del nuovo anno. Infatti, è possibile ottenere il 90% di SCONTO sul pacchetto Best Value. Scopri le offerte natalizie di IObit!

Cosa include? Tre tipologie di servizi:

Advanced SystemCare 15 PRO : per Pulire a fondo il proprio PC con un clic e renderlo più pulito, più veloce e più sicuro.

: per Pulire a fondo il proprio PC con un clic e renderlo più pulito, più veloce e più sicuro. Driver Booster 9 PRO : mantiene aggiornato in modo automatico e sicuro oltre 8.000.000 di driver e componenti di gioco popolari.

: mantiene aggiornato in modo automatico e sicuro oltre 8.000.000 di driver e componenti di gioco popolari. IObit Malware Fighter 9 PRO: triplo motore per proteggere completamente il tuo PC da malware, virus e ransomware in tempo reale.

IObit offerte natalizie quali sono

Per rendere il proprio PC più veloce e più stabile. Include:

Driver Booster Pro 9

Advanced SystemCare PRO e Driver Booster PRO

Solo $ 22,97 anziché $ 176,69 per 1 pezzo per 3 anni

Solo $28.97 anziché $222.85 per 3 pezzi per 3 anni

IObit Uninstaller Pro

Per mantenere il proprio PC e software in ottime condizioni

Include:

Solo $ 18,97 $ 145,92 1 anno / 1 pz

Solo $ 23,97 $ 184,38

1 anno / 3 pezzi

Driver Booster PRO + Programma di disinstallazione IObit PRO

Rendi il tuo PC più stabile e più pulito

Include:

Driver Booster PRO e Programma di disinstallazione IObit PRO

Solo $ 20,97 $ 161,31 1 anno / 1 pz

Solo $ 25,97 $ 199,77 1 anno / 3 pezzi

Scopri qui tutte le offerte attive! Ricordando che tali programmi promozionali sono soggetti a modifiche senza preavviso, di volta in volta a esclusiva discrezione della società.

IObit offerte natalizie: opinioni

Abbiamo scelto una recensione di un utente che ha provato il servizio IObit. Che ben sintetizza tutti i vantaggi:

In primo luogo, devo dire che è un software pratico molto leggero e facile da usare. Il booster di driver viene eseguito in background e non affatica la CPU e la RAM, sono stato in grado di giocare a nuovi titoli di gioco senza dover arrestare alcun processo in background. Di solito esegui gli aggiornamenti di Windows ogni giorno per ottenere i driver più recenti e il driver booster aggiornati e ripara i driver del mio PC in modo estremamente accurato, anche meglio di Windows Update

Offerte natalizie IObit: vantaggi

Scopriamo i principali vantaggi delle offerte natalizie IObit:

Soddisfatti o rimborsati

Se non si è soddisfatti dei prodotti, è possibile ricevere un rimborso completo entro 60 giorni.

Pagamento sicuro

IObit si impegna a proteggere le proprie informazioni personali con crittografia avanzata e protezione antispam.

Supporto tecnico gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Il team di supporto premium risponderà per qualsiasi domanda sui nostri prodotti entro 24 ore.

Aggiornamenti gratuiti

Si beneficerà di tutti gli aggiornamenti software gratuitamente durante il periodo di abbonamento.