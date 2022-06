IObit, tutti i prodotti in offerta per velocizzare il tuo PC

Per il suo diciassettesimo anniversario, IObit festeggia offrendo tutta la sua vasta gamma di prodotti per l’ottimizzazione del tuo PC, Mac o Android a sconti veramente eccezionali.

Per scoprirli, non ti rimane che collegarti alla pagina delle offerte, in cui puoi dare un’occhiata a tutti i software in forte sconto ancora per poco tempo. Puoi trovare programmi per velocizzare le prestazioni del sistema, sistemi di deframmentazione, sicurezza contro oltre 200 milioni di malware e molto altro ancora.

IObit: offerta totale su tutti i prodotti che ti aiutano a ottimizzare il tuo PC

La line-up di prodotti di IObit è pensata veramente per tutti e riguarda in particolare gli ambiti della sicurezza informatica e dell’ottimizzazione del sistema operativo. Oltre ad una serie di soluzioni specificatamente pensate per ambienti Windows, l’azienda ti propone anche un software che migliora le prestazioni del tuo Mac, con uno sconto che ti permette di risparmiare più di 50 euro sulla licenza annuale per tre dispositivi.

E non solo, perché se vuoi rendere sicuro e veloce il tuo smartphone Android, con AMC Security puoi contare su un’applicazione che ti permette di scannerizzare e pulire automaticamente il dispositivo da ogni file che possa rallentarlo, oltre a rendere sicuri i tuoi pagamenti online e bloccare ogni tentativo di attacco.

Per la line-up Windows, infine, non ti rimane che scegliere dalla pagina completa dei programmi disponibili. Puoi trovare sia applicazioni per l’ottimizzazione del sistema, sia software pensati per migliorare la sicurezza informatica del tuo PC. Per qualsiasi programma sceglierai, avrai sempre un forte sconto rispetto il prezzo di listino. Affrettati però, perché si tratta di promozioni a tempo limitato.

Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal e usufruire di una garanzia di rimborso fino a 60 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.