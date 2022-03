IObit Uninstaller 11 PRO: come alleggerire il PC

Uninstaller 11 è uno dei software IObit più apprezzati e utilizzati, in quanto promette ad ogni utente di rimuovere completamente programmi e plugin da qualsiasi PC, riuscendo di conseguenza ad ottimizzarne le performance. Già con la versione FREE è assolutamente possibile verificarne le capacità, ma soltanto con quella PRO si potrà effettivamente richiedere il massimo delle performance. In più, grazie allo sconto attuale, chiunque potrà acquistarlo per soli 19,99 euro, anziché 39,99 euro, ma solo per un periodo di tempo limitato.

Solo 19,99 euro per IObit Uninstaller 11 PRO e un PC più leggero e ottimizzato

Non tutti sanno che nel momento un cui si installa un software su PC Windows, questo tende ad installare a sua volta tanti plugin, i quali permetteranno un utilizzo più fluido dello stesso programma. Tuttavia, quando questo verrà rimosso, gli stessi plugin continueranno ad occupare spazio in memoria sul computer. Se presi in considerazione singolarmente, questi non rappresentano un grosso problema, ma con il tempo, quando si accumuleranno, potranno effettivamente occupare una grossa fetta di memoria, causando anche rallentamenti e cali di performance.

IObit Uninstaller 11 PRO si pone quindi l’obiettivo di catturare tutti questi file e rimuoverli nello stesso momento in cui si andrà ad eliminare il programma principale. Inoltre, grazie ad un recente aggiornamento, Uninstaller 11 PRO riuscirà a scovare anche i residui dei software eliminati ancora prima di installare lo stesso uninstaller, così da alleggerire il PC anche dagli accumuli precedenti.

Rispetto alla versione FREE, la PRO potrà contare su tantissime funzioni aggiuntive, tra cui: rimozione di programmi con problemi di disinstallazione, rimozione dei plugin nocivi per una navigazione più sicura, pulizia automatica degli avanzi che non possono essere cancellati da parte di altri tool, installazione e disinstallazione rapida di applicazione Android si Windows 11 e bloccare le richieste di notifica dei siti per un’esperienza di navigazione più fluida.

Tutto ciò includerà anche, ovviamente, aggiornamenti automatici alle versioni più recenti e assistenza tecnica disponibile 24 su 24 e 7 giorni su 7. L’offerta limitata a 19,99 euro consentirà l’utilizzo del software per un anno e fino ad un massimo di 3 PC contemporanee. Ovviamente potrà essere perfettamente utilizzato anche con le ultime versioni di Windows, compresa la 11.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.