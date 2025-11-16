 IONOS: crea il tuo sito professionale in pochi minuti, e il primo anno è gratuito
Informatica Cloud & Hosting
A volte il sogno che tieni chiuso nel cassetto ha solo bisogno di un primo, piccolo gesto per diventare reale. Con IONOS MyWebsite Now Starterpuoi trasformare la tua idea in una presenza online concreta, curata, professionale – anche se non hai mai creato un sito prima d’ora. È uno strumento pensato per chi vuole fare il primo passo con leggerezza, senza complicazioni e senza costi: il primo anno è completamente gratuito.

Un anno completamente gratis

Immagina di accendere finalmente quella scintilla che rimandi da mesi. MyWebsite Now Starter ti offre tutto ciò che serve:

  • un dominio personalizzato, così il tuo sogno ha finalmente un nome;
  • un’email professionale, perché anche la serietà si costruisce dalle piccole cose;
  • un assistente AI che ti guida nella scelta di testi, immagini e struttura, come un piccolo team creativo sempre con te.

Pensato per chi sta muovendo i primi passi, questo strumento permette di creare un sito web professionale anche senza alcuna esperienza. L’interfaccia è intuitiva, le funzioni sono guidate e il supporto dell’AI rende il processo ancora più veloce. Inoltre, il primo anno è completamente gratuito, un vantaggio significativo per chi vuole contenere le spese iniziali. Creare il sito è simile a definire l’identità del tuo progetto: scegli la veste grafica, organizza i contenuti e imposta ciò che ti rappresenta. In pochi minuti ottieni una pagina pulita, chiara e professionale, senza dover conoscere linguaggi di programmazione né strategie complesse. È una base solida sulla quale puoi espanderti in futuro, aggiungendo pagine, portfolio, blog, sezioni dedicate ai servizi o alle recensioni. In altre parole: è il punto di partenza ideale per chi vuole avviare o consolidare un progetto senza sprechi di tempo e risorse. Con IONOS MyWebsite Now Starter, creare una presenza online efficace è molto più semplice di quanto sembri.

Pubblicato il 16 nov 2025

Roberta Bonori
16 nov 2025
