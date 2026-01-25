IONOS: crea il tuo sito web professionale completamente GRATIS

Ormai la presenza online è fondamentale, soprattutto se si ha un’attività personale o commerciale e c’è necessità di far conoscere i propri servizi. In poche parole: c’è bisogno di un sito web! Ma come farlo se non si è capaci senza spendere una fortuna? ConIONOS puoi creare il tuo sito web personalizzato con il servizio MyWebsite Now Starter a soli 0€ al mese!

Esatto, non è uno scherzo: 0€ al mese per ben 12 mesi, un anno completamente gratis in cui l’AI di IONOS e la facilità della costruzione del sito drag&drop ti aiuteranno in ogni passaggio.

Un sito web completamente gratis: con IONOS è realtà

Immagina di poter costruire il tuo sito web su misura, senza avere esperienza, con un consulente personale che ti consiglia ogni passaggio, tips anche via e-mail, e un design responsivo davvero semplicissimo da capire. Tutto questo è IONOS, che grazie al pacchetto PLUS ti offre un anno intero gratis per progettare la tua vetrina personale e personalizzarla a piacimento.

0€ al mese per ben 12 mesi, 18€ di sconto che puoi ottenere oggi stesso e che include il generatore di sito web in AI. Cosa significa? Semplice: tu descrivi la tua idea, i colori e il tuo progetto, e in pochissimi minuti ottieni un sito web professionale. Puoi modificarlo facilmente, e in più sono inclusi una casella e-mail da 12GB e il dominio gratis per un anno intero. Questa promo è valida per un sito web classico. Se invece preferisci un e-commerce con negozio online, il costo è comunque di solo 1€ al mese per 6 mesi (97% di sconto). Solo tre passaggi e sei online:

scelta del template

aggiunta dei contenuti

personalizzazione del layout

Cosa stai aspettando? Approfittane oggi stesso.