 IONOS: crea il tuo sito web professionale completamente GRATIS
Scopri come creare un sito web professionale gratis per 12 mesi con IONOS. AI intelligente, dominio incluso e configurazione semplice a 0€.
Informatica Cloud & Hosting
Ormai la presenza online è fondamentale, soprattutto se si ha un’attività personale o commerciale e c’è necessità di far conoscere i propri servizi. In poche parole: c’è bisogno di un sito web! Ma come farlo se non si è capaci senza spendere una fortuna? ConIONOS puoi creare il tuo sito web personalizzato con il servizio MyWebsite Now Starter a soli 0€ al mese!

Esatto, non è uno scherzo: 0€ al mese per ben 12 mesi, un anno completamente gratis in cui l’AI di IONOS e la facilità della costruzione del sito drag&drop ti aiuteranno in ogni passaggio.

Un sito web completamente gratis: con IONOS è realtà

Immagina di poter costruire il tuo sito web su misura, senza avere esperienza, con un consulente personale che ti consiglia ogni passaggio, tips anche via e-mail, e un design responsivo davvero semplicissimo da capire. Tutto questo è IONOS, che grazie al pacchetto PLUS ti offre un anno intero gratis per progettare la tua vetrina personale e personalizzarla a piacimento.

0€ al mese per ben 12 mesi, 18€ di sconto che puoi ottenere oggi stesso e che include il generatore di sito web in AI. Cosa significa? Semplice: tu descrivi la tua idea, i colori e il tuo progetto, e in pochissimi minuti ottieni un sito web professionale. Puoi modificarlo facilmente, e in più sono inclusi una casella e-mail da 12GB e il dominio gratis per un anno intero. Questa promo è valida per un sito web classico. Se invece preferisci un e-commerce con negozio online, il costo è comunque di solo 1€ al mese per 6 mesi (97% di sconto). Solo tre passaggi e sei online:

  • scelta del template
  • aggiunta dei contenuti
  • personalizzazione del layout

Cosa stai aspettando? Approfittane oggi stesso.

Crea il tuo sito web con IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 gen 2026

Il tuo sito pronto in pochi minuti a partire da 2,49€ al mese con Hostinger

Internxt: il cloud che mette la privacy al primo posto è in sconto dell'87%

Avvia il tuo sito oggi con poco più di 2€ al mese e 3 mesi gratis grazie a Hostinger

Internxt: cloud sicuro per tutta la vita, con sconti fino all'87%

Il tuo sito pronto in pochi minuti a partire da 2,49€ al mese con Hostinger

Internxt: il cloud che mette la privacy al primo posto è in sconto dell'87%

Avvia il tuo sito oggi con poco più di 2€ al mese e 3 mesi gratis grazie a Hostinger

Internxt: cloud sicuro per tutta la vita, con sconti fino all'87%

Roberta Bonori
