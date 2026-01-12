 IONOS: hosting gratis per un anno con tool AI, dominio e casella email
Con IONOS puoi avviare un progetto online senza spendere un centesimo per il primo anno. Inclusi hai tool AI, dominio e molto altro.
Informatica Cloud & Hosting
Con il nuovo anno sono in molti a voler finalmente mettere online il proprio progetto. Che sia un blog, un e-commerce oppure un semplice sito personale/portfolio, c’è una soluzione che coniuga alta qualità con grande convenienza: stiamo parlando di IONOS.

Si tratta di uno dei migliori servizi di hosting presenti sul mercato. Tra i vari piani che mette a disposizione, in questo momento spicca il Website Builder con AI inclusa, una soluzione pensata per rendere la creazione di un sito accessibile a tutti.

L’offerta attuale di IONOS consente di realizzare un sito web completo GRATIS per i primi 12 mesi, per un risparmio totale di 216€. Nel pacchetto sono inclusi anche il dominio gratuito e una serie di strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale. Vediamo come funziona nel dettaglio.

Perché IONOS è l’hosting giusto per te

La proposta di IONOS è studiata in particolare per chi parte da zero e desidera un’esperienza guidata. L’interfaccia accompagna l’utente in ogni fase, dalla scelta del layout grafico fino alla pubblicazione online, senza richiedere conoscenze tecniche. Oltre al sito e al dominio inclusi per un anno, è prevista anche un’email professionale con 12 GB di spazio.

Un punto di forza è l’uso dell’AI, che velocizza la creazione di testi, struttura e design. Partendo da poche informazioni, il sistema genera automaticamente una base completa del sito. Gli strumenti intelligenti permettono di scrivere e ottimizzare i contenuti, creare immagini e definire palette cromatiche coerenti.

Realizzare un sito richiede solo tre passaggi: selezionare un template, inserire i contenuti e personalizzare tutto con l’editor drag & drop. Sono già incluse funzioni SEO, certificato SSL, design responsive e nessuna pubblicità. È inoltre possibile integrare un e-commerce con pagamenti e spedizioni, contando anche su un consulente personale sempre a disposizione.

Il Website Builder di IONOS è gratuito per un anno: un’occasione ideale per iniziare un progetto online senza investimenti iniziali. Per averlo basta andare sul sito ufficiale di IONOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 gen 2026

12 gen 2026
