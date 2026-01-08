 IONOS, il website builder con AI è gratis per un anno (dominio incluso)
IONOS, il website builder con AI è gratis per un anno (dominio incluso)

Lancia il tuo nuovo sito web, blog o e-commerce con IONOS: i primi 12 mesi sono gratis, per un risparmio di ben 216 euro.
IONOS, il website builder con AI è gratis per un anno (dominio incluso)
Lancia il tuo nuovo sito web, blog o e-commerce con IONOS: i primi 12 mesi sono gratis, per un risparmio di ben 216 euro.

Che si tratti di un blog, di un portfolio o di un e-commerce, lanciare un sito web online è il primo passo per dare forma a nuove idee. Proprio in questa direzione si inserisce l’offerta IONOS Website Builder, che consente di creare un sito web completo a costo ZERO per il primo anno, con un risparmio di ben 216 euro, dominio incluso e con strumenti avanzati basati sull’Intelligenza Artificiale.

Approfitta della promozione IONOS nel 2026

Il website builder pensato per chi inizia

Il pacchetto proposto da IONOS è progettato per i principianti che vogliono creare un sito web in modo intuitivo e veloce. L’interfaccia guidata accompagna l’utente in ogni fase, dalla scelta del template fino alla pubblicazione online. L’offerta include sito web e dominio gratuito per il primo anno, oltre a un indirizzo e-mail professionale con 12 GB di spazio.

Uno dei punti di forza dell’offerta IONOS è l’integrazione dell’AI per la creazione dei contenuti e del design. Il generatore di siti web consente di realizzare una struttura completa in pochi minuti, partendo da semplici informazioni di base. Tra le funzioni AI disponibili troviamo il generatore di testi, lo strumento di ottimizzazione dei testi e quello di immagini e palette colori.

Ci vogliono solo tre passaggi per creare il tuo sito web: scegli un template tra quelli disponibili, aggiungi i contenuti e personalizzi come vuoi grazie all’editor drag & drop. Grazie alle impostazioni SEO integrate, il sito può essere indicizzato correttamente e trovato più facilmente sui motori di ricerca. Inoltre, sono inclusi certificato SSL gratuito, layout responsive e zero pubblicità.

Scopri l’offerta IONOS Website Builder e attivala

Con IONOS è possibile aggiungere anche un negozio online al proprio sito web, completo di opzioni di pagamento e spedizione. L’offerta include anche un consulente personale, pronto a fornire supporto individuale e rispondere a dubbi tecnici o operativi.

Il website builder di IONOS è gratis per un intero anno: approfitta oggi stesso della promo, un’opportunità imperdibile per chi vuole creare un sito web, un blog o un e-commerce senza investimenti iniziali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 gen 2026

Eleonora Busi
Pubblicato il
8 gen 2026
