IONOS, la promo imperdibile per creare il tuo sito web: GRATIS per un intero anno

IONOS ti permette di creare un sito web con dominio incluso e strumenti AI senza costi aggiuntivi per un intero anno.
Realizzare un sito web oggi è alla portata di tutti grazie alla promozione lanciata da IONOS: il suo website builder MyWebsite Now Starter è infatti disponibile senza costi aggiuntivi per un intero anno. GRATIS per 12 mesi, con un risparmio di ben 216 euro, per aiutarti a costruire il tuo sito web con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Scegli IONOS e attiva il tuo sito in pochi minuti

Inizia a lanciare il tuo sito web con l’AI

MyWebsite Starter è pensato per chi desidera creare un sito in modo intuitivo, con dominio e indirizzo e-mail inclusi nel pacchetto. Tutto è progettato per permettere a principianti e piccoli business di costruire una vetrina online efficace e facile da aggiornare.

Il builder offre la massima libertà creativa. Il generatore di siti con intelligenza artificiale permette di impostare le pagine in tempo record, mentre le tante funzioni di editing rendono semplice modificare ogni dettaglio. Sono inclusi anche certificato SSL, dominio gratis per il primo anno e casella e-mail con 12 GB di spazio.

Con i generatori di testo e immagini basati su AI, puoi produrre contenuti originali in pochi secondi e ottenere un design professionale senza bisogno di un grafico. Inoltre, lo strumento di ottimizzazione SEO automatico ti aiuta a migliorare il posizionamento del sito sui motori di ricerca.

Scopri tutte le funzioni e prova gratis per 12 mesi

Puoi anche optare per un template responsive creato da esperti di web design; hai anche a disposizione una selezione di font e migliaia di immagini stock gratuite. Il pannello di controllo ti permette di gestire ogni dettaglio, dai contenuti alle impostazioni di ottimizzazione SEO, fino alla configurazione di un negozio online con metodi di pagamento e spedizione integrati.

IONOS ti permette di risparmiare da subito: il primo anno è completamente gratis e hai dominio incluso, certificato SSL e il supporto di strumenti AI professionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 dic 2025

Eleonora Busi
5 dic 2025
