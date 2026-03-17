IONOS: l'offerta di marzo 2026 per creare il tuo sito web senza costi

Hai un progetto nel cassetto e vorresti trasformarlo in realtà? Con la nuova offerta IONOS puoi: accedi a tutti gli strumenti gratis per un intero anno, inclusi dominio, certificato SSL, website builder e tool basati su Intelligenza Artificiale. Di fatto, risparmi 216 euro complessivamente, per lanciare il tuo progetto online senza investimenti iniziali.

IONOS: cosa include la promozione

IONOS offre tutto il necessario per lanciare il tuo sito web, blog oppure e-commerce in un’unica soluzione. Il pacchetto inlcude: dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL e una casella e-mail professionale da 12 GB. Inoltre, l’interfaccia è semplice e veloce, anche per chi parte da zero.

Per lanciare il tuo sito web con IONOS non serve saper programmare, grazie al website builder basato su Intelligenza Artificiale che creerà per te struttura del sito web, testi e immagini, oltre a ottimizzare i contenuti e il posizionamento sui motori di ricerca.

Puoi sempre personalizzare il layout come meglio preferisci grazie alla funzione drag&drop e scegliere un layout tra quelli disponibili. Il risultato finale sarà praticamente professionale: tutte le sezioni sono automaticamente responsive e le impostazioni SEO integrate permettono al sito web di essere facilmente individuato sui principali motori di ricerca. Inoltre, non ci sono pubblicità.

L’offerta lanciata da IONOS è pensata per chi vuole iniziare abbattendo i costi di partenza: il primo anno è gratuito per i nuovi utenti. Dal secondo anno, il costo è di 18 euro al mese: un buon compromesso in ogni caso, considerando le numerose funzionalità incluse.