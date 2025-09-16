 IONOS MyWebsite Now Starter: il tuo sito gratis per un anno intero
Scopri l’offerta IONOS MyWebsite Now Starter: crea il tuo sito web gratis per 12 mesi, con dominio, e-mail e AI integrata.
Informatica Cloud & Hosting
Hai sempre desiderato lanciare un sito tutto tuo ma pensi che servano grandi investimenti o competenze complicate? Da oggi non è più così: con IONOS puoi iniziare subito senza spendere un centesimo!

Con il piano MyWebsite Now Starter hai a disposizione un anno intero di sito web gratuito, completo di dominio e indirizzo e-mail personalizzato. Zero costi per 12 mesi, zero pensieri: è la soluzione perfetta per chi vuole lanciarsi online con un progetto semplice ma dall’aspetto professionale.

E se invece hai in mente qualcosa di più strutturato – come un e-commerce integrato e la vendita sui social – IONOS ti mette a disposizione un pacchetto avanzato a partire da soli 1€ al mese per i primi 6 mesi. Un’opportunità unica per dare forma concreta alla tua idea imprenditoriale.

Ma il vero punto di forza resta il piano gratuito di 1 anno. Con MyWebsite Now Starter avrai a portata di mano:

  • Un editor super intuitivo e un assistente AI che ti aiuta a creare testi, layout e palette di colori.

  • Un dominio incluso e una casella e-mail da 12GB.

  • Fino a 200 pagine da personalizzare con immagini, contenuti e grafiche ottimizzate.

Con IONOS MyWebsite Now Starter il tuo progetto online non è più un sogno: diventa realtà, in modo semplice, veloce e soprattutto gratuito. Con MyWebsite Now Starter non sei mai solo: l’intelligenza artificiale ti supporta in ogni fase, dalla scelta dei testi fino alla creazione del design più adatto al tuo brand. Ti basta inserire poche informazioni sulla tua attività e l’AI genera automaticamente contenuti, immagini e palette di colori coerenti e accattivanti. In questo modo puoi avere in poco tempo un sito curato nei minimi dettagli, senza bisogno di conoscere linguaggi di programmazione o tecniche di web design.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 set 2025

Roberta Bonori
16 set 2025
