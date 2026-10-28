 IONOS Web Hosting, primo anno gratis e dominio incluso per lanciare il tuo sito
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IONOS Web Hosting, primo anno gratis e dominio incluso per lanciare il tuo sito

Hosting web a 0 euro per 12 mesi: l'offerta IONOS per il tuo progetto web è ancora attiva.
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Hosting web a 0 euro per 12 mesi: l'offerta IONOS per il tuo progetto web è ancora attiva.
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IONOS propone il piano Web Hosting Plus in forma totalmente gratuita per un anno con uno sconto complessivo di 120 euro. L’offerta è perfetta se vuoi aprire un sito web senza sostenere subito i costi dell’hosting e comprende dominio gratuito per un anno, certificato SSL e due caselle email: terminato il periodo promozionale, il prezzo passerà a 9 euro al mese, IVA esclusa.

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laptop e server ionos

Il piano Plus ti mette a disposizione ben 200GB di spazio su SSD NVMe, insieme a risorse potenziate per gestire il sito con maggiore margine. La disponibilità dichiarata del servizio raggiunge il 99,99%: un dato fondamentale per un progetto online.

Puoi installare con un clic piattaforme come WordPress, Joomla e Drupal, senza dover gestire manualmente ogni passaggio. Il certificato SSL contribuisce a proteggere la connessione tra sito e visitatori, mentre lo scanner antimalware aiuta a individuare eventuali minacce. È incluso anche il supporto CDN, pensato per migliorare la distribuzione dei contenuti e le prestazioni di caricamento.

Inoltre, se hai già esperienza nello sviluppo web o vuoi maggiore controllo sul progetto, IONOS mette a disposizione strumenti come SSH, SFTP, WP-CLI, PHP 8.2 e accesso alla CLI, oltre alla gestione dei file .htaccess. Infine, avrai un’assistenza in italiano disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7: molto utile se incontri problemi durante la configurazione o la gestione del tuo sito.

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Pubblicato il 28 ott 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
28 ott 2026
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