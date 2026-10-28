Sfrutta l'85% di sconto per realizzare il tuo sito web con Hostinger

Una grande occasione ti sta aspettando, ma ancora per poco. Stiamo parlando della nuova offerta di Hostinger che ti permette di realizzare il tuo sito web di successo, accedendo a tantissime funzionalità, incluse quelle di intelligenza artificiale, approfittando di uno sconto fino all’85%. Porta online la tua idea oggi stesso da soli 1,99 euro al mese!

Il Black Friday è arrivato in anticipo con Hostinger! Goditi questa incredibile promozione prima che sia troppo tardi. Per creare il tuo sito web hai a disposizione fino a 3 piani, tutti in offerta speciale fino all’85% di sconto. Scopri cosa includono e quale fa meglio al tuo caso.

3 piani Hostinger per realizzare il tuo sito web

Iniziamo con Hostinger Premium, la soluzione più economica, in offerta a soli 1,99 euro, anziché 12,99 euro. Questo piano è perfetto per chi vuole realizzare un sito web senza intoppi, ideale per creator e piccoli brand.

Black Friday: ottieni il doppio dei crediti AI, 500 invece di 250

3 siti web

Dominio – gratis per 1 anno

20GB di archiviazione SSD

Backup settimanali gratuiti

CDN

AI Builder

WordPress

Assistente AI per il tuo negozio online

2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno

Continuiamo con il più amato, Hostinger Illimitato, anch’essa all’85% di sconto, in offerta a soli 2,79 euro, anziché 18,99 euro. Si tratta di un piano che offre un numero illimitato di siti web e caselle di posta elettronica, oltre a strumenti di intelligenza artificiale e supporto prioritario. Questa soluzione è perfetta per chi cerca la massima flessibilità.

Black Friday: ottieni il doppio dei crediti AI, 1000 invece di 500

Ecommerce gratuito per 3 mesi: prodotti illimitati, commissioni di transazione pari allo 0%, oltre 100 metodi di pagamento.

Siti web illimitati

Dominio – gratis per 1 anno

50GB di archiviazione NVMe

Backup giornalieri + ripristino facile dei dati

CDN inclusa

Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7

AI Builder

WordPress

Assistente AI per il tuo negozio online

Node.js

Caselle di posta per sito web illimitate – gratis per 1 anno

AI email marketing gratuito per 1 anno, fino a 100 iscritti

Infine, eccoci con il più completo, Hostinger Ecommerce Startup, al 69% di sconto, in offerta a soli 7,99 euro, anziché 25,99 euro. Con questo piano hai tutto il necessario per avviare e far crescere un negozio online.

Black Friday: ottieni il doppio dei crediti AI, 2000 invece di 1000

Ecommerce integrato: prodotti illimitati, commissioni di transazione pari allo 0%, oltre 100 metodi di pagamento.

Siti web illimitati

Dominio – gratis per 1 anno

100GB di archiviazione NVMe

Backup giornalieri e su richiesta

CDN inclusa

Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7

AI Builder

WordPress

Assistente AI per il tuo negozio online

Node.js

Nessun limite caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno

AI email marketing gratuito per 1 anno, fino a 100 iscritti