 Sfrutta l'85% di sconto per realizzare il tuo sito web con Hostinger
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Sfrutta l'85% di sconto per realizzare il tuo sito web con Hostinger

Grazie alla nuova offerta di Hostinger sei in grado di realizzare un sito web di successo sfruttando uno sconto fino all'85%: approfittane.
Sfrutta l'85% di sconto per realizzare il tuo sito web con Hostinger
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Grazie alla nuova offerta di Hostinger sei in grado di realizzare un sito web di successo sfruttando uno sconto fino all'85%: approfittane.
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Una grande occasione ti sta aspettando, ma ancora per poco. Stiamo parlando della nuova offerta di Hostinger che ti permette di realizzare il tuo sito web di successo, accedendo a tantissime funzionalità, incluse quelle di intelligenza artificiale, approfittando di uno sconto fino all’85%. Porta online la tua idea oggi stesso da soli 1,99 euro al mese!

Richiedi l’offerta

Il Black Friday è arrivato in anticipo con Hostinger! Goditi questa incredibile promozione prima che sia troppo tardi. Per creare il tuo sito web hai a disposizione fino a 3 piani, tutti in offerta speciale fino all’85% di sconto. Scopri cosa includono e quale fa meglio al tuo caso.

3 piani Hostinger per realizzare il tuo sito web

Iniziamo con Hostinger Premium, la soluzione più economica, in offerta a soli 1,99 euro, anziché 12,99 euro. Questo piano è perfetto per chi vuole realizzare un sito web senza intoppi, ideale per creator e piccoli brand.

Scegli Premium
  • Black Friday: ottieni il doppio dei crediti AI, 500 invece di 250
  • 3 siti web
  • Dominio – gratis per 1 anno
  • 20GB di archiviazione SSD
  • Backup settimanali gratuiti
  • CDN
  • AI Builder
  • WordPress
  • Assistente AI per il tuo negozio online
  • 2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno

Continuiamo con il più amato, Hostinger Illimitato, anch’essa all’85% di sconto, in offerta a soli 2,79 euro, anziché 18,99 euro. Si tratta di un piano che offre un numero illimitato di siti web e caselle di posta elettronica, oltre a strumenti di intelligenza artificiale e supporto prioritario. Questa soluzione è perfetta per chi cerca la massima flessibilità.

Scegli Illimitato
  • Black Friday: ottieni il doppio dei crediti AI, 1000 invece di 500
  • Ecommerce gratuito per 3 mesi: prodotti illimitati, commissioni di transazione pari allo 0%, oltre 100 metodi di pagamento.
  • Siti web illimitati
  • Dominio – gratis per 1 anno
  • 50GB di archiviazione NVMe
  • Backup giornalieri + ripristino facile dei dati
  • CDN inclusa
  • Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
  • AI Builder
  • WordPress
  • Assistente AI per il tuo negozio online
  • Node.js
  • Caselle di posta per sito web illimitate – gratis per 1 anno
  • AI email marketing gratuito per 1 anno, fino a 100 iscritti

Infine, eccoci con il più completo, Hostinger Ecommerce Startup, al 69% di sconto, in offerta a soli 7,99 euro, anziché 25,99 euro. Con questo piano hai tutto il necessario per avviare e far crescere un negozio online.

Scegli Ecommerce Startup
  • Black Friday: ottieni il doppio dei crediti AI, 2000 invece di 1000
  • Ecommerce integrato: prodotti illimitati, commissioni di transazione pari allo 0%, oltre 100 metodi di pagamento.
  • Siti web illimitati
  • Dominio – gratis per 1 anno
  • 100GB di archiviazione NVMe
  • Backup giornalieri e su richiesta
  • CDN inclusa
  • Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
  • AI Builder
  • WordPress
  • Assistente AI per il tuo negozio online
  • Node.js
  • Nessun limite caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
  • AI email marketing gratuito per 1 anno, fino a 100 iscritti

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
28 ott 2026
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