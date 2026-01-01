IONOS Web Hosting: un anno gratis per lanciare il tuo sito

Avere un sito veloce, stabile e sicuro è diventato un requisito imprescindibile per aziende, professionisti e creator. Con la promo attuale di Web Hosting, IONOS propone un’offerta pensata per chi vuole avviare o far crescere un progetto online riducendo i costi iniziali, senza rinunciare a infrastruttura e assistenza di livello professionale.

Hosting europeo con disponibilità garantita

IONOS si posiziona come provider di hosting n°1 in Europa, con oltre 6 milioni di clienti e più di 30 anni di esperienza nel settore. L’infrastruttura cloud è ridondata e georidondante, con una disponibilità garantita del 99,99%, pensata per mantenere i siti sempre online anche in caso di picchi di traffico o problemi tecnici. I data center sono interamente europei, un aspetto rilevante anche in termini di sicurezza e conformità normativa.

Un anno di hosting a 0 €

Il cuore della promozione è il piano Plus, disponibile a 0 €/mese per il primo anno (poi 9 €/mese, IVA esclusa), con 120 € di sconto. L’offerta include dominio gratuito per un anno, certificato SSL Wildcard, traffico illimitato ed e-mail professionali, senza costi nascosti. Sono disponibili anche piani Standard e Premium, pensati per esigenze diverse, dallo startup project a siti in forte crescita.

Cosa include l’offerta Web Hosting IONOS:

Dominio, SSL, e-mail e traffico illimitato inclusi

Hosting gratuito per 1 anno e assistenza tecnica 24/7 in lingua italiana

Prestazioni e strumenti per crescere

I pacchetti di hosting utilizzano storage NVMe SSD fino a 350 GB, CDN integrata e risorse server scalabili. È possibile installare CMS come WordPress, Joomla o Drupal in un solo clic e lavorare con strumenti avanzati come PHP 8.2, SSH, SFTP, WP-CLI e gestione .htaccess, rendendo la piattaforma adatta anche a sviluppatori e utenti più esperti.

Sicurezza e supporto continuo

La sicurezza è uno dei punti di forza di IONOS: protezione DDoS, scanner antimalware, backup automatici fino a 6 giorni e certificati SSL Wildcard inclusi. A questo si aggiunge un supporto clienti pluripremiato, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con assistenza completamente in italiano e la possibilità di avere un consulente personale dedicato.Per conoscere l’offerta completa di IONOS Web Hosting clicca qui.