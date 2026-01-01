 IONOS Web Hosting: un anno gratis per lanciare il tuo sito
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

IONOS Web Hosting: un anno gratis per lanciare il tuo sito

IONOS offre web hosting gratuito per un anno: dominio, SSL, e-mail e assistenza 24/7 inclusi. Una soluzione europea, affidabile e scalabile per avviare progetti online.
IONOS Web Hosting: un anno gratis per lanciare il tuo sito
Informatica Cloud & Hosting Cloud
IONOS offre web hosting gratuito per un anno: dominio, SSL, e-mail e assistenza 24/7 inclusi. Una soluzione europea, affidabile e scalabile per avviare progetti online.

Avere un sito veloce, stabile e sicuro è diventato un requisito imprescindibile per aziende, professionisti e creator. Con la promo attuale di Web Hosting, IONOS propone un’offerta pensata per chi vuole avviare o far crescere un progetto online riducendo i costi iniziali, senza rinunciare a infrastruttura e assistenza di livello professionale.

Scopri l’offerta di IONOS

Hosting europeo con disponibilità garantita

IONOS si posiziona come provider di hosting n°1 in Europa, con oltre 6 milioni di clienti e più di 30 anni di esperienza nel settore. L’infrastruttura cloud è ridondata e georidondante, con una disponibilità garantita del 99,99%, pensata per mantenere i siti sempre online anche in caso di picchi di traffico o problemi tecnici. I data center sono interamente europei, un aspetto rilevante anche in termini di sicurezza e conformità normativa.

Un anno di hosting a 0 €

Il cuore della promozione è il piano Plus, disponibile a 0 €/mese per il primo anno (poi 9 €/mese, IVA esclusa), con 120 € di sconto. L’offerta include dominio gratuito per un anno, certificato SSL Wildcard, traffico illimitato ed e-mail professionali, senza costi nascosti. Sono disponibili anche piani Standard e Premium, pensati per esigenze diverse, dallo startup project a siti in forte crescita.

Cosa include l’offerta Web Hosting IONOS:

  • Dominio, SSL, e-mail e traffico illimitato inclusi

  • Hosting gratuito per 1 anno e assistenza tecnica 24/7 in lingua italiana

Prestazioni e strumenti per crescere

I pacchetti di hosting utilizzano storage NVMe SSD fino a 350 GB, CDN integrata e risorse server scalabili. È possibile installare CMS come WordPress, Joomla o Drupal in un solo clic e lavorare con strumenti avanzati come PHP 8.2, SSH, SFTP, WP-CLI e gestione .htaccess, rendendo la piattaforma adatta anche a sviluppatori e utenti più esperti.

Sicurezza e supporto continuo

La sicurezza è uno dei punti di forza di IONOS: protezione DDoS, scanner antimalware, backup automatici fino a 6 giorni e certificati SSL Wildcard inclusi. A questo si aggiunge un supporto clienti pluripremiato, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con assistenza completamente in italiano e la possibilità di avere un consulente personale dedicato.Per conoscere l’offerta completa di IONOS Web Hosting clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Instagram: etichette per le immagini reali?

Instagram: etichette per le immagini reali?
Linux scopre il Cache Aware Scheduling: Windows ce l'ha dal 2015

Linux scopre il Cache Aware Scheduling: Windows ce l'ha dal 2015
Promo Hostinger di Capodanno: 80% di sconto per lanciare il tuo sito web oggi

Promo Hostinger di Capodanno: 80% di sconto per lanciare il tuo sito web oggi
Questi i dispositivi Xiaomi che stanno ricevendo HyperOS 3

Questi i dispositivi Xiaomi che stanno ricevendo HyperOS 3
Instagram: etichette per le immagini reali?

Instagram: etichette per le immagini reali?
Linux scopre il Cache Aware Scheduling: Windows ce l'ha dal 2015

Linux scopre il Cache Aware Scheduling: Windows ce l'ha dal 2015
Promo Hostinger di Capodanno: 80% di sconto per lanciare il tuo sito web oggi

Promo Hostinger di Capodanno: 80% di sconto per lanciare il tuo sito web oggi
Questi i dispositivi Xiaomi che stanno ricevendo HyperOS 3

Questi i dispositivi Xiaomi che stanno ricevendo HyperOS 3
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
1 gen 2026
Link copiato negli appunti