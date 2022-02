iOS 15.3.1, iPad 15.3.1, macOS 12.2.1: update disponibili

Apple ha rilasciato in queste ore un molteplice aggiornamento per i propri software, portando così alle nuove versioni i seguenti SW e SO:

macOS 12.2.1

iPad OS 15.4.1

iOS 15.3.1

watchOS 8.4.2

Safari 15.3

Il primo importante update è relativo ad una vulnerabilità in Webkit tale da consentire ad un malintenzionato la possibilità di eseguire codice arbitrario. Problema grave e, soprattutto, già attivamente colpito da exploit. Una falla zero-day, insomma, che necessita immediato update per creare un argine all’attacco.

L’aggiornamento apporta ulteriori aggiustamenti minori (quali un problema di autonomia con il Bluetooth su MacOS), ma è evidentemente la falla in Webkit ad essere protagonista e ad imporre un immediato update a chiunque faccia uso di device quali