iOS 16 e iPadOS 16: Apple svela le statistiche di adozione

Sulla pagina dedicata agli sviluppatori (link in Fonte), Apple ha inserito i dati aggiornati al 14 febbraio 2023 relativi alla distribuzione di iOS 16 per iPhone e di iPadOS 16 per iPad. Si tratta di una mossa di particolare rilievo, in quanto è la prima volta che il gruppo di Cupertino rende note tali informazioni da quando i più recenti sistemi operativi per i suoi device mobile sono stati rilasciati per tutti lo scorso anno.

iOS 16 e iPadOS 16: ecco i dati d’adozione ufficiali

Stando quindi a quanto reso noto, iOS 16 è installato sul 72% di tutti gli iPhone. La percentuale cresce leggermente se si prendono in considerazione solo gli smartphone più recenti, vale a dire quelli introdotti negli ultimi quattro anni, arrivando all’81%.

In linea generale, però, un iPhone su cinque ha ancora iOS 15 installato (il 15% di quelli più recenti), l’8% le versioni precedenti (da iOS 14 in giù, scendendo al 4% per gli iPhone degli ultimi quattro anni).

Per quanto riguarda iPadOS 16, l’ultima versione è stata rilasciata in ritardo a fine ottobre e il tasso di adozione è pari al 50% su tutti i modelli e al 53% sui tablet più recenti.

Per quel che riguarda iPadOS 15, oscilla tra il 37% complessivo e il 39% degli iPad degli ultimi quattro anni, mentre le versioni precedenti (da iPadOS 14 in giù) sono al 13% complessivamente e all’8% solo per gli ultimi quattro anni.

Ricordiamo che Apple ha condiviso le precedenti statistiche di adozione relative a iOS 15 a gennaio 2022, mentre quelle attualmente fornite sono state rilasciate a febbraio, per cui le tempistiche differenti non consentono di effettuare un confronto diretto. Tenendo però conto di un mese in più di disponibilità, pare che iOS 16 abbia seguito una traiettoria di distribuzione molto simile a quella del suo predecessore.

