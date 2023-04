iOS 16: funzioni limitate in base alla posizione

È possibile usare iPhone praticamente ovunque nel mondo, ma alcune funzioni sono disponibili solo in luoghi specifici. In determinati casi, le restrizioni sono legate alle normative locali, come ad esempio il fatto che FaceTime non è fruibile negli Emirati Arabi Uniti. In quel di Apple, però, è in test una nuova funzione nascosta di iOS 16 che consente di limitare le funzionalità del dispositivo in base alla posizione dell’utente.

iOS 16: ecco la nuova funzione “countryd”

Attualmente Apple sfrutta tecniche di hard-coding per limitare le funzioni di iOS in luoghi specifici, il che significa che la maggior parte delle restrizioni sono semplicemente legate alla regione del dispositivo, sia dalle impostazioni del software che da dove proveiene l’hardware.

L’azienda di Cupertino ha però messo a punto un nuovo e più intelligente sistema per determinare con precisione la posizione dell’utente. Si chiama internamente “countryd” ed è stato aggiunto a iOS 16.2, ma sino a questo momento non è stato ancora usato attivamente. Va a combinare più dati, quali la posizione GPS corrente, il codice del paese del router Wi-Fi e le informazioni ricavate dalla scheda SIM, al fine di determinare il paese in cui l’utente si trova.

La combinazione di tutti questi fattori rende inevitabilmente molto più difficile per gli utenti aggirare le restrizioni volute dall’azienda, ma al contempo è più facile per il dispositivo ignorarle automaticamente quando ci si trova in un’area geografica diversa da quella prevista.

Da tenere presente che le porzioni di codice di iOS 16 analizzate mettono in evidenza che questo nuovo sistema è progettato per impostare determinate restrizioni provenienti dai regolatori governativi.

