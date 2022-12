iOS 16.2: Apple rilascia l'update con Freeform e altre novità

Nelle scorse ore, Apple ha reso disponibile il tanto atteso e chiacchierato iOS 16.2 per iPhone. Sebbene si tratti di un minor update, questo risulta essere particolarmente significativo, in quanto comprensivo di diverse nuove feature e pure di un cospicuo numero di patch di sicurezza.

iOS 16.2 è qui: ecco tutte le novità

Andando più nello specifico, per quel che concerne le nuove funzionalità, vi è innanzitutto l’introduzione di Freeform, ovvero l’app che si propone come una lavagna flessibile per prendere appunti che sino a questo momento era stata resa disponibile solo in Beta.

C’è pure l’arrivo del recentemente annunciato Apple Music Sing, per potersi divertire con il karaoke direttamente con i device Apple, e la protezione avanzata dei dati per iCloud, che porta a ben 23 il numero complessivo di categorie di dati protette utilizzando la crittografia end-to-end.

Ci sono altresì diverse novità per la schermata di blocco con nuove impostazioni e widget, per il Game Center con SharePlay e widget e per l’app Casa per la quale è stata migliorata l’affidabilità e l’efficienza della comunicazione tra gli accessori smart dell’abitazione e i device Apple.

Per il resto, sono stati implementati diversi miglioramenti e risolti dozzine di problemi di sicurezza relativi a WebKit, iTunes Store, AppleAVD e molto altro ancora. Uno di questi exploit ha permesso a un file video dannoso di eseguire il codice del kernel senza l’autorizzazione dell’utente, mentre un altro bug ha consentito alle app di bypassare le preferenze sulla privacy.

Da tenere presente che in concomitanza del rilascio di iOS 16.2, Apple ha provveduto a rendere disponibile pure iPadOS 16.2 per iPad, con le medesime caratteristiche della controparte per iPhone.