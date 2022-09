iOS 16: la tastiera con feedback aptico grava sull'autonomia

Tra le principali cause che potrebbero andare a gravare sulla durata della batteria quando si utilizza iOS 16 vi è il feedback aptico della tastiera che Apple ha provveduto a introdurre con la nuova versione del suo sistema operativo per iPhone. Non si tratta di un dato incerto, ma di un’informazione fornita direttamente dal gruppo di Cupertino nel corso delle ultime ore, con la pubblicazione di un documento ufficiale di supporto.

iOS 16: il feedback aptico della tastiera incide sulla durata della batteria

Purtroppo Apple non ha fornito particolari dettagli sulla questione, ma si è limitata solo a far sapere che l’impiego del feedback aptico della tastiera di iOS 16 potrebbe comportare una minore autonomia dell’iPhone, motivo per cui il quantitativo di energia impiegata dalla funzione non è quantificabile.

Chiaramente, qualsiasi funzione adoperata su iOS va in qualche maniera a lesinare il livello energetico di iPhone e, di conseguenza, a incidere sullo stato della ricarica, ma il fatto che Apple abbia specificato la cosa con il feedback aptico della tastiera lascia presumere che in tal caso i consumi siano maggiori del solito.

Da tenere presente che Il feedback aptico per la tastiera consente all’iPhone di emettere una leggera vibrazione ogni volta che viene premuto un singolo tasto durante la digitazione, andando a offrire all’utente una conferma fisica che quel determinato tasto è stato realmente premuto, il che può rivelarsi particolarmente utile quando il “melafonino” viene adoperato in modalità silenziosa visto che nella suddetta circostanza viene escluso il feedback sonoro.

Per impostazione predefinita, il feedback aptico della tastiera è disabilitato, ma lo si può attivare su iPhone 8 e successivi aggiornati a iOS 16 o versioni seguenti raggiungendo la sezione “Impostazioni” di iOS, quindi quella “Suoni e feedback aptico”, selezionando la dicitura “Feedback tastiera” e portando su ON il relativo interruttore.