iOS 16: nuove modalità di interazione e app Apple

Il nuovo sistema operativo iOS 16 che iPhone si appresta ad accogliere e che verrà annunciato da Apple tra poche settimane in occasione dell’edizione 2022 della WWDC, porterà in dote alcune importanti novità per quel che concerne le modalità di interazione e le app installate, in modo tale da offrire agli utenti delle soluzioni d’uso ancora più appetibili rispetto a quelle attuali.

iOS 16: nuove interazioni e nuove app Apple in dirittura d’arrivo

A rendere nota la cosa è stato Mark Gurman, mediante la sua newsletter Power On pubblicata settimanalmente su Bloomberg. Più precisamente, stando a quanto riferito dal giornalista nel corso delle ultime ore, sebbene sia improbabile che iOS 16 possa implementare un restyling profondo dell’interfaccia utente, ci saranno comunque nuovi modi di interagire, come vociferato già durante lo scorso mese, e alcune app Apple rinnovate.

A questo proposito, gli utenti che speravano da tempo che l’azienda di Cupertino introducesse i widget interattivi su iOS 16 potrebbero rimanere delusi, considerando che a quanto pare non si verificheranno cambiamenti al riguardo, ma chiaramente non è da escludere che possano esserci in un secondo momento.

Mark Gurman si è altresì pronunciato in merito a watchOS 9, il sistema operativo che governa Apple Watch, aggiungendo che sarà un aggiornamento da considerarsi significativo. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato dal giornalista al riguardo.

Anche se non mi aspetto che Apple presenti una riprogettazione completa del software, dovrebbero esserci importanti cambiamenti nel sistema, nuovi modi di interagire e alcune nuove app Apple. Anche le novità su watchOS 9 saranno significative.

