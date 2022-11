iOS 16: un bug blocca il display di iPhone 14 e 13

Il fatto che il rilascio di un nuovo major updated di un sistema operativo porti in dote qualche bug è cosa piuttosto normale, ma sembra proprio che iOS 16, l’ultimo aggiornamento di Apple per i suoi smartphone, ne sia pieno zeppo. Dopo i problemi al Wi-Fi, infatti, l’ultimo problema scovato è quello capace di mandare in blocco il display di iPhone 14 e 13.

iOS 16: schermo in blocco su iPhone 14 e 13

A quanto pare, infatti, il bug causerebbe il freeze dello schermo dell’iPhone, con glitch delle animazioni e, per concludere in bella, con il blocco totale del dispositivo, successivamente al quale per poter tornare a usare lo smartphone diventa indispensabile eseguire un riavvio, operazione che per fortuna consente di riportare il telefono a uno stato normale, come se nulla fosse mai accaduto.

Il problema si sarebbe manifestato solo sugli iPhone aggiornati a iOS 16.1 e solo a distanza di un paio di settimane dal rilascio dell’update, visto e considerato che ciò è avvenuto il giorno 24 ottobre. Inoltre, va precisato che il problema non è diffuso su larga scala, ma coinvolge soltanto un numero limitato di dispositivi.

Altra cosa da tenere presente è che se su iPhone 14 il problema si presenta soltanto con il blocco dello schermo, mentre su iPhone 13 accade la stesso, ma in tal caso il display diventa di colore verde, rendendo il “melafonino” totalmente inservibile.

Al momento, non è chiaro cosa possa causare questi malfunzionamenti e sopratutto non è noto se Apple sia già al corrente della situazione o meno, ma di certo appena la causa verrà individuata l’azienda provvederà a rilasciare un correttivo apposito.