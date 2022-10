iOS 16.1: un misterioso bug causa problemi al Wi-Fi

Apple ha reso disponibile iOS 16.1 da pochissimo, andando ad aggiungere su iPhone delle feature che erano molto attese, come nel caso della ricarica con energia pulita. Non sono però tutte rose e fiori, come si suol dire. Molti utenti, infatti, dopo aver installato l’update hanno cominciato a lamentare problemi legati all’uso della connettività Wi-Fi.

iOS 16.1: la connettività Wi-Fi è buggata

Andando più nello specifico, svariati utenti dichiarano che, dopo aver installato l’ultimo aggiornamento di iOS 16, l’iPhone si disconnettono dalla rete Wi-Fi in maniera del tutto casuale, dopo un periodo di tempo limitato e senza alcun intervento manuale.

Le disconnessioni si verificano quindi senza un apparente motivo e per più volte durante la giornata, pure quando non sembrano esserci cambiamenti rilevanti nell’ambiente circostante, ad esempio senza che venga cambiata la rete wireless di riferimento o senza spostare lo smartphone dalla posizione in cui si trovava in origine.

Altri utenti fanno presente che la situazione in questione va a verificarsi specificamente quando l’iPhone è in stand-by, come succede per molti durante la notte, e non quando il dispositivo viene usato in maniera attiva.

Purtroppo sembra che neppure il riavvio del dispositivo riesca a risolvere la situazione, così come si rivela inefficace il ripristino delle sole impostazioni di rete e addirittura dell’intero dispositivo.

Non è chiaro se Apple sia a conoscenza del problema oppure no e se stia già lavorando ad una sua risoluzione. La beta di iOS 16.2 è già in fase di test da parte degli sviluppatori e degli utenti appartenenti al programma beta pubblico e non è dato sapere quando verrà rilasciata, ma probabilmente un fix giungerà molto prima che ciò avvenga.