iOS 17: Apple informa che l'adozione va a rilento

Apple ha da poco pubblicato le informazioni relative al tasso di adozione di iOS 17 che è stato rilasciato a settembre scorso. Si tratta della prima volta in assoluto che l’azienda fornisce tali dati da quando è avvenuto il rilascio dei due sistemi operativi.

iOS 17: tasso di adozione più lento del predecessore

Passando al vaglio i numeri fornirti, si apprende che il tasso di adozione di iOS 17 risulta essere più lento rispetto a quanto invece si era verificato con iOS 16.

Andando più in dettaglio, il 20% degli iPhone rilasciati negli ultimi quattro anni esegue ancora iOS 16, mentre il 4% esegue un sistema operativo precedente. Di tutti gli iPhone attivi, il 66% esegue iOS 17, il 23% esegue iOS 16 e l’11% esegue una versione precedente di iOS.

Apple ha altresì condiviso i numeri di installazione di iPadOS 17, rilasciato anch’esso in concomitanza di iOS 17: il 61% degli iPad introdotti negli ultimi quattro anni ha installato iPadOS 17, mentre il 29% ha iPadOS 16 e il 10% sta eseguendo una versione precedente del sistema operativo per i tablet di casa Apple.

Tra tutti gli iPad attivi, il 53% ha iPadOS 17, il 29% ha iPadOS 16 e il 18% esegue una versione precedente di iPadOS.

In questo periodo dell’anno scorso, l’81% di tutti gli iPhone introdotti negli ultimi quattro anni aveva installato iOS 16, per cui, come anticipato, l’adozione di iOS 17 è stata più lenta. Diverso è il discorso per il versante iPad: solo il 53% dei tablet eseguiva iPadOS 16 a febbraio 2023, quindi il ritmo dell’adozione di iPadOS 17 è stato più veloce se confrontato con quello della precedente versione del sistema operativo.